Blažek nepokládá verdikty Ústavního soudu o platech soudců za ústavní

Blažek takto vystoupil v noci ve Sněmovně při debatě o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který prošel prvním čtením, když se ho na platy ptal místopředseda ANO a bývalý šéf dolní komory parlamentu Radek Vondráček.

Poslance čeká ve čtvrtek i debata o platech vrcholných politiků, které se určují stejným zákonem jako u soudců. Mimořádnou schůzi vyvolalo opoziční hnutí ANO, které prosazuje zmrazení platů zákonodárců, členů vlády i prezidenta.

Ministr Blažek řekl, že by mu nevadilo, kdyby se Ústavní soud musel znovu zamyslet nad tím, co nazval privilegiem soudců. Pokud bere krajský soudce 185 tisíc korun měsíčně, nepovažuje za porušení jeho nezávislosti, pokud by měl mít 170 tisíc korun, řekl když hájil vládní návrh týkající se platů.

„To už není chápání ústavnosti tak, jak si ji dovolím chápat já. Poslední nález Ústavního soudu mě vede k tomu, že jsem připravený do takového sporu jít,“ prohlásil Blažek. Soudci si podle něj vydobyli privilegium, když jsou jedinou skupinou pracovníků státu, která si vždy může vysoudit výši svých platů.

Platy vrcholných představitelů státu a soudců se vypočítávají z takzvané platové základny, která se odvozuje od průměrné mzdy za předminulý rok a vypočítají se za pomoci koeficientu, který stanoví zákon.

Letos platy zůstaly kvůli vládnímu konsolidačním balíčku témě na loňské úrovni. Ústavní soud koncem května s platností od příštího rok koeficient zrušil. Soud uvedl, že snížení soudcovských platů odporuje ústavnímu pořádku. Kabinet totiž prosadil trvalou změnu koeficientu ze 3 na 2,822.

Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo vrátit do platového zákona koeficient 3 už pro rok 2025. Znamenalo by to růst platů soudců i politiků meziročně o skoro 14 procent.

Ministr Marian Jurečka pak po kritice návrh změnil. Stanoví pro příští rok výši platové základny pro vrcholné politiky a další funkcionáře na 101 364 korun a pro soudce 121 685 korun. Růst platů by činil téměř sedm procent. Valorizace se zákonným koeficientem tři se má podle novely používat pro výpočet platů až od roku 2026.

Předseda ANO Andrej Babiš podal předlohu, která by platy politiků na pět let zmrazila. Zmrazení podporuje i další opoziční hnutí SPD. Vládní většina schválení program schůze zřejmě nepodpoří a budou moci mluvit jen řečníci s přednostním právem.

Na programu schůze jsou ve čtvrtek zejména interpelace na členy vlády. Ve druhém čtení by měla Sněmovna projednat novelu energetického zákona, která zejména stanoví pravidla pro ukládání elektřiny a také sdružování její výroby i spotřeby. Vláda do ní chce přidat pravidla, která by měla vést k omezení dotace na fotovoltaické elektrárny.