Teď je to nejstřeženější řeka, říká ministr Brabec o Bečvě. Inspektoři podle něj postupovali po nehodě standardně

Praha Jednotlivé kroky se dnes probírají detailně v přímém přenosu. Ale zkusme se na to podívat z pohledu 20. září, kdy nikdo nevěděl, co se vlastně stalo, říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Lidovky.cz: Ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) říká, že na Bečvě odvedli skvělou práci. Souhlasíte s ním?

Na Bečvě inspekce odvedla svou standardní odbornou práci. Nedošlo k porušení zákona ani interních směrnic.

Lidovky.cz: Znamená to ale zároveň, že udělala všechno správně?

Když něco hodnotíte zpětně, skoro vždy zjistíte, že by šlo něco udělat jinak. Zvlášť, když se jedná o tak velkou havárii, kde zasahovaly desítky lidí a řada různých organizací. Ale jsme přesvědčení, že inspektoři ČIŽP postupovali standardně, jako v jiných případech.

Lidovky.cz: Takže nemáte směrem k inspekci žádnou výtku?

I inspekce uznala, že se její inspektoři dosud nesetkali s tak obrovským mediálním tlakem, který provázel vyšetřování a zpětně hodnotí některé své výroky směrem k médiím jako ne úplně šťastné. Ale je to pochopitelné, vzhledem k tomu, co se kolem vyšetřování postupně rozpoutalo a jak inspekce začala být napadána některými politiky. Ale věřím našim lidem, že konali odborně správně a podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Lidovky.cz: Proč inspekce v budoucnu nemá mít nad podobnými případy velení?

Rozhodně to není z alibismu nebo obav z odpovědnosti ani z nedostatku odbornosti. Důvod je prostý, a to organizační a logistický. Inspekce má po republice pouze deset inspektorátů a mimo úřední hodiny drží inspektor služební pohotovost z domova. Hlášení o havárii na Bečvě přišlo v neděli 20. září 2020 kolem poledne a po konzultaci s hasiči a vodoprávním úřadem inspektor vyrazil na místo. Ale protože nemá ani majáček, ani vrtulník, dorazil zhruba za dvě hodiny. A v tu dobu už byli na místě hasiči, místní vodoprávní úřad, pracovníci Povodí Moravy, rybáři.

Pokud tedy inspektor nemá místo havárie doslova za domem, nemá šanci se tam dostat první. U takových havárií, jako byla ta na Bečvě, je přitom čas opravdu klíčový. A především je důležité, aby zásah někdo začal co nejrychleji koordinovat, třeba jako v případě hašení požáru. Proto navrhujeme v novele vodního zákona, aby u velkých havárií převzali tuto roli hasiči, pravidelně trénováni na zvládání velkých krizových situací. U menších havárií, kterých je drtivá většina, by to měl jako doteď zvládat místní vodoprávní úřad.

Lidovky.cz: Ten nemá stejný problém jako inspekce?

Vodoprávní úřady fungují v každé obci s rozšířenou působností, kterých je asi dvě stě po celé republice a jejich pracovníci mají navíc místní znalost, ví, kdo jsou hlavní znečišťovatelé, mají seznam výustí do vodních toků, mohou být na místě brzy, spolu se složkami integrovaného záchranného systému. Možná jste ani nezaznamenala, že od havárie na Bečvě došlo k řadě menších havárií. Jako každý rok. Inspekce je přivolána jen k menší části z nich. Zbytek řeší standardně právě vodoprávní úřady, někdy ve spolupráci s policií.

Lidovky.cz: Jak je to s těmi vzorky, co na místě sebrali rybáři, ale nikdo pak už o nich nemluvil?

Vzorky rybáři předali pracovníkovi vodoprávního úřadu Hranice, který byl na místě. Ten měl standardně možnost vzorky převzít a nechat si udělat rozbory, ale místo toho je chtěl předat inspekci. Ta je ale nepřevzala, protože nebyly řádně označené. Inspektor navíc v té době už věděl, že vzorky řádným způsobem odebrali na stejném místě hasiči. Teď je i tento krok zpochybňován a objevují se nesmyslné spekulace, proč byl nebo nebyl nějaký úkon proveden. Často navíc lidmi, kteří u podobného zásahu nikdy nebyli, ale o to víc mají jasno, co se mělo udělat.

Vezměme prosím v úvahu jednu věc. Dnes se jednotlivé kroky probírají detailně v přímém přenosu. Ale zkusme se na to podívat z pohledu dvacátého září, kdy nikdo nevěděl, co se vlastně stalo. Havárie byla objevena v místě vzdáleném od průmyslových podniků, na začátku byli mnozí přesvědčeni, že mohlo jít o jednorázový splach z pole, nedostatek kyslíku ve vodě, nebo že někdo do vody ze břehu vylil neznámou jedovatou látku. Na místě bylo mnoho lidí z různých úřadů, postupně se týkala několika vodoprávních úřadů, a to dokonce na území dvou krajů.

Lidovky.cz: Viděl jste posudek od soudního znalce, který má nyní k dispozici policie?

Samozřejmě neviděl.

Lidovky.cz: Údajně má ukazovat na firmu EnergoAqua. Podobný závěr vám nevyšel ze šetření, které byste si třeba dělali sami?

Ministerstvo samo o sobě samozřejmě nic nevyšetřuje. Ale už koncem září se objevily v médiích informace, že mohlo jít o únik z areálu bývalé Tesly Rožnov, kde čistírnu odpadních vod provozuje právě EnergoAqua, protože v místní výusti byly naměřeny nadlimitní hodnoty kyanidu. Pak se vyjádřila policie, že podezřelá je výpusť v katastrálním území Juřinka. V následujících měsících pak došlo k dalším únikům z areálu Tesly Rožnov, postupně byly naměřeny nadlimitní hodnoty niklu, fosforu a dusitanů. Inspekce začala i tyto úniky řešit, následně své poznatky předala policii. Policie má k dispozici všechna šetření inspekce, včetně výsledků odběrů a dalších. Ale konkrétní informace nemám, ani mne o probíhajícím vyšetřování samozřejmě policie neinformuje.

Lidovky.cz: Inspekce s kontrolami ustala?

Pokračuje v nich a vlastní kontroly provádí i Krajský úřad Zlínského kraje. Od února měří na Bečvě kvalitu vody u inkriminovaných výpustí Výzkumný ústav vodohospodářský. Odběr nikdy není dopředu hlášený, děje se vždy v jiném čase, na jiných místech, nikdo se na to nemůže připravit. Do konce června chceme mít instalován kontinuální monitoring. Bečva je dnes nejstřeženější řekou Česka. Havárie spustila desítky kontrol, inspekce je postupně provádí u všech znečišťovatelů v okolí Bečvy. Hlavní slovo má ale nyní policie, protože probíhající trestní řízení má přednost před správním, které by v této věci vedla inspekce.