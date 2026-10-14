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Vládní speciál se porouchal. Bednárik se vrátí z Asie druhým airbusem

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  11:51
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Armádní letecký speciál Airbus A-319CJ slouží na základně ve Kbelích ve dvou...

Armádní letecký speciál Airbus A-319CJ slouží na základně ve Kbelích ve dvou verzích. Luxusnější, která má i salonek a necelých padesát míst, a běžnější, která disponuje kapacitou přes sto míst podle konfigurace, kterou lze měnit. Letouny slouží k přepravě vládních delegací a jsou jediným důstojným přepravním prostředkem, kterým armáda disponuje. Dříve se k přepravě VIP používal i letoun JAK-30 nebo Challenger, ale oba typy jsou již vyřazeny. V případě výpadku Airbusů je možné použít k přepravě letoun Casa, ale komfort je poplatný účelu transportního letounu. | foto: Michal Voska, iDNES.cz

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Česká podnikatelská delegace, kterou vedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, se v pátek po dokončení mise ve střední Asii vrátí do Česka druhým vládním airbusem. Ten mezitím přiletí z Indie z mise vedené vicepremiérem Karlem Havlíčkem (ANO).

Cestu delegaci ve střední Asii zkomplikovala porucha vládního airbusu. V noci na středu se účastníci mise přesunuli pravidelnou linkou z ázerbájdžánského Baku do Biškeku v Kyrgyzstánu a dnes pokračují v programu podle plánu.

„Vynechali jsme spánek a od rána jedeme schůzky,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. V 19 hodin místního času odletí zhruba 30členná delegace pravidelnou linkou z Biškeku do kazašské Astany s přestupem v Almaty.

Dosud nespecifikovaná porucha vládního Airbusu A-319CJ, kvůli které letadlo nebylo schopné pokračovat v cestě, zkomplikovala cestu zástupcům zhruba dvou desítek českých firem, profesních asociací a výzkumných týmů, kteří se od neděle účastní podnikatelské mise v Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu.

Jednání zaměřují na železniční a nákladní dopravu, logistiku, městskou a chytrou mobilitu a letectví. Smyslem cesty je pomoci českým firmám k novým partnerům a konkrétním obchodním příležitostem.

Dvojice vládních letounů Airbus A-319CJ je součástí armádní letky od roku 2007. Jejich vnitřní vybavení mezitím zastaralo a skončila u něj servisní podpora. Loni v prosinci kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) schválilo modernizaci dvou letounů Airbus za 1,17 miliardy korun. Podle dřívějších informací je modernizace nezbytná pro zachování letové způsobilosti letounů a jejich další využití k přepravě ústavních a vládních činitelů, bojových jednotek i v rámci zdravotně-humanitárního programu.

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Vládní speciál se porouchal. Bednárik se vrátí z Asie druhým airbusem

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