Proč za nebezpečné předjíždění nebude hrozit odebrání řidičáku? Ministr vysvětluje nové tresty pro řidiče

Modelová situace: hlídka chytne řidiče, který sviští obcí výrazně rychleji, a je jasné, že se věc bude řešit v přestupkovém řízení. Když hrozí, že se mu bude pachatel vyhýbat, může policista uložit kauci. Když ji řidič nesloží, může mu policista zakázat jízdu, zadržet malý techničák, nebo i auto.

„Namísto zadržení technického průkazu navrhujeme zadržení espézetky. Tento postup se osvědčil například při vymáhání nedoplatků, což funguje od začátku tohoto roku,“ popsal Kupka. Změna je součástí chystané obří proměny bodového systému, kterou představil minulý týden.

Zaměřili jsme se na to, aby postih co nejvíce odpovídal závažnosti přestupku. Chceme trestat nebezpečné jednání a chránit disciplinované řidiče před hazardéry. Důležitá je také přehlednost a srozumitelnost: proto jsme přestupky rozdělili do tří kategorií podle závažnosti: za šest, čtyři a dva body (hranice pro vybodování zůstává na 12 bodech – pozn. red.). U některých méně závažných prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h nad povolený limit, se body nezapisují.