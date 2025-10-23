Na jednání líbeznické organizace ODS byl nominován jednomyslně.
„Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice,“ napsal také.
Potřebujeme silnou a srozumitelnou pravicovou stranu, říká Kupka
Pár hodiny před tím, než získal nominaci své místní organizace, Kupka iDNES.cz napsal: „Cítím i osobní odpovědnost za to, kam bude směřovat naše země. Potřebujeme silnou a srozumitelnou pravicovou stranu, která dokáže oslovit širší skupinu voličů odprava až do středu. Bude jasně vyhraněná, kompetentní a nabídne praktická řešení problémů lidí v naší zemi. Vyhodnocuji si z odezvy členů ODS, zda se na této představě shodujeme a zda moje kandidatura muže pro to být přínosem.“
Kupka byl ve vedení ODS spojencem končícího premiéra Petra Fialy, zastáncem koalice SPOLU i pětikoaliční vlády, kterou Fiala vytvořil.
Černochová si chce před rozhodnutím o kandidatuře popovídat se zástupci ODS
Ministryně obrany Jana Černochová napsala iDNES.cz, že si chce před svým rozhodnutím o kandidatuře na předsedkyni či do nejužšího vedení strany promluvit nejprve s lidmi z pražské ODS.
„Nevím. Musím si to všechno dobře promyslet a nejprve si popovídat se zástupci ODS Praha. Díky za pochopení,“ napsala Černochová.
Podle šéfky pražské ODS Alexandry Udženije by měla mít Praha zastoupení v nejužším vedení strany – buď prvního místopředsedu nebo řadového místopředsedu. Kdo to bude, by podle ní mělo být jasné do konce roku.
I předchůdce Udženije v čele pražské ODS Marek Benda tento týden ve Sněmovně řekl, že pražská ODS bude mít kandidáta do nejužšího vedení občanských demokratů.
Jihočeský hejtman Martin Kuba na otázku iDNES.cz, zda bude kandidovat na předsedu ODS, za dva dny neodpověděl.
Senátor Martin Červíček řekl iDNES.cz, že se bude ucházet o post místopředsedy strany. V den, když Petr Fiala výkonné radě ODS oznámil, že už nebude kandidovat, se Červíček kriticky vyjádřil ke koalici SPOLU. „Koalice SPOLU je přežitá,“ řekl při příchodu na jednání výkonné rady ODS Červíček.
Volební kongres ODS se bude konat 17. a 18. ledna.