„Byl to blbý nápad, bezesporu. Bez ohledu na to, jestli by ty bitcoiny byly čisté, nebo ne. Nedá se vysvětlit, proč pravomocně odsouzený člověk, ne za bagatelní trestný čin nebo nějaký nedbalostní, věnuje státu miliardu. To se prostě nedá vysvětlit,“ řekl ministr financí.
Resort pod Blažkovým vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.
Stanjura zdůraznil, že Blažek přijal politickou odpovědnost v řádu hodin. „Na rozdíl od jiných, kteří říkali nikdy neodstoupím, nebudu někoho jmenovat,“ prohlásil ministr financí.
„Možná tomu nevěříte, ale bohužel to tak je. Pavel si myslel, že se pak přijde pochválit, že sehnal peníze pro svůj rezort. Chybné rozhodnutí. Když nám to řekl, tak ještě není po dvaadvacáté hodině, abychom mohli přesně říct, co jsem mu na to řekl, a to jsem nevěděl, jaké tam jsou bitcoiny, odkud pocházejí,“ řekl Stanjura, jak reagoval, když se to od Blažka dověděl.
„Já jsem prostě říkal, jak vysvětlíme veřejnosti jednoduchou otázku. Máme odsouzeného člověka pravomocně, který se rozhodne miliardu věnovat státu, proč to dělá? A nemusíte být vůbec expert na bitcoiny. A proto jsem mu říkal, nedělej to, je to úplně blbě, to se nedá vysvětlit. A Pavel mi řekl, my už jsme to podepsali,“ řekl Stanjura v prvním dílu zhruba hodinového pořadu.
„Chybná úvaha, za kterou zaplatil. Šel za pár hodin poté, co to bylo venku, jo, a pak šel náměstek, bohužel taky z ODS, který to administroval. Teď to šetří policie a uvidíme, k čemu dojde,“ uvedl lídr volební kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraji Stanjura, jemuž v pořadu asistoval poslanec ODS Jiří Havránek, který vybíral tazatele.