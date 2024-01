Vést lidovce? Pokud by to Jurečka vzdal, zvážil bych to, řekl Hladík

Kdyby se Jurečka rozhodl post předsedy neobhajovat, Hladík by zvážil kandidaturu na vedení strany. Uvedl to dnes v diskusním pořadu televizi Nova Za pět minut dvanáct.

O termínu konání sjezdu by se podle Hladíka nejdříve mělo rozhodnout na stranické konferenci. Termín celostátního sjezdu byl stanoven na letošní podzim, po Jurečkově kauze ale například českobudějovičtí lidovci volají po co nejrychlejším svolání sjezdu.

„Širší vedení strany mu před několika dny vyjádřilo podporu. Do řádného sjezdu bude Marian Jurečka předsedou KDU-ČSL. Nemám problém s tím, aby byl sjezd, který by ustanovil vedení strany na další dva roky do dalších parlamentních voleb, co nejdříve,“ řekl Hladík.

Kandidatura Jurečky je zatím spekulací

Zda by Jurečka měl opět kandidovat na předsedu, je podle Hladíka osobním rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí. Jako člen vlády a místopředseda strany by Hladík kandidaturu na předsedu KDU-ČSL zvážil. Dokud ale není stanoven termín řádného sjezdu a Jurečka se nerozhodne, zda kandidovat bude, či ne, je podle Hladíka jeho možná kandidatura na předsedu pouhou spekulací.

Zároveň nepředpokládá, že by nastala situace, kdy by musel do přímého souboje o předsednictví s Jurečkou. Záležet bude podle Hladíka také na stranických nominacích z regionů. Jednou z možností ale může také být, že by nominaci na předsedu ohlásil i on sám.

KDU-ČSL podle místopředsedy Hladíka není v ideální kondici. Proto udělala řadu ideových změn. Strana má také momentálně řadu třicetiletých a čtyřicetiletých členů, kteří se hlásí o pozice ve straně. „Po příštím sjezdu je správný čas pustit mladší vítr i například právě do vedení strany,“ dodal Hladík.

Jurečka se v den tragické střelby na pražské filozofické fakultě 21. prosince účastnil večírku na svém ministerstvu. Následně kolem své účasti mlžil a až téměř po třech týdnech ji přiznal a omluvil se. Podle českobudějovických lidovců vrhá kauza na stranu špatné světlo. Chtějí proto dřívější sjezd. Vyzvali i ostatní organizace, aby se k požadavku připojily.

Potřebují získat podporu minimálně pětiny okresů. Celostátní výbor KDU-ČSL na svém jednání 9. ledna Jurečku v tajném hlasování podpořil jako předsedu strany i jako ministra, a to s odhledem na jeho dosavadní pracovní výsledky.

Z ankety ČTK vyplývá, že požadavek českobudějovických lidovců svolat kvůli kauze kolem Jurečky celostátní sjezd KDU-ČSL co nejdříve, podporuje předseda krajské organizace KDU-ČSL v Libereckém kraji Štěpán Matek. Pro dřívější sjezd než na podzim jsou i plzeňští lidovci.

Naopak podle předsedy středočeských lidovců Roberta Pechy by bylo vhodné zachovat podzimní termín. K němu se přiklánějí například i v karlovarském regionu. Moravskoslezští spolustraníci se k situaci vyjádří v pondělí, kdy zasedá krajský výbor.