Ministr Klempíř bude jednat o financování České televize a rozhlasu s jejich řediteli

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě ve svém programovém prohlášení počítá se zrušením koncesionářských poplatků a financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš. Platí podle něj, že ministr kultury Oto Klempíř předloží zákon, který projde standardně připomínkovým řízením.
Před dvěma týdny předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura po koaličním jednání prohlásil, že vládní koalice ještě před tím předloží poslanecký návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.
Řekl, že zrušeny budou poplatky pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců. Jenže žádný takový návrh, o kterém mluvil Okamura, předložen nebyl.
Česká televize spočítala, že v případě letošní úpravy, kterou zmínil Okamura, přijde na výběru poplatků o 2,1 miliardy korun, tedy třetinu příjmů. V případě deklarovaného návratu objemu financí před loňské zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun by šlo o zhruba 850 milionů. I to by ale podle Chudárka znamenalo omezení výroby a propouštění.
Český rozhlas vyčíslil výpadek příjmů v případě varianty, kterou zmínil Okamura, na zhruba 800 milionů korun, tedy třetinu rozpočtu.
Zavoral i Chudárek považují návrh za likvidační a trvají na zachování dosavadního způsobu výběru poplatků.
Záměry vlády Andreje Babiše s financováním veřejnoprávních médií chce opozice probrat na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou na její žádost musí svolat předseda Sněmovny Okamura.
„Budeme blokovat jednání, které bude iniciovat současná vládní koalice ke zrušení poplatků. Jsme připraveni nocovat v Poslanecké sněmovně, znovu vytáhneme spacáky,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. „Tohle rozhodnutí vládní koalice nespatří světlo světa,“ vyhlásil také Kupka.