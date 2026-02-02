Ministr Klempíř si pozve umělce z demonstrace na Pavlovu podporu

Na Staroměstském náměstí na akci spolku Milionu chvilek pro demokracii vystoupili herci Hynek Čermák a Jitka Čvančarová a zpěvačka Hana Ulrychová.
Na demonstraci zněla nejen slova na podporu hlavy státu, ale také veřejnoprávních médií – České televize a Českého rozhlasu. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chce od příštího roku zrušit měsíční koncesionářské poplatky. Zastánci veřejnoprávních médií se obávají ohrožení nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
Podle předsedy Milionu chvilek pro demokracie Mikuláše Mináře se nedělní akce v centru Prahy zúčastnilo 80 až 90 tisíc lidí, menší shromáždění se konala i v dalších městech.
Minář oznámil, že pokud výzvu Stojíme za prezidentem podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na jeho podporu na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc.