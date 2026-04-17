Klempíře jsme na Anděly pozvali, tvrdí organizátor. Nic nepřišlo, oponuje ministr

Autor:
  15:49
Ministr kultury Oto Klempíř v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že nedostal pozvánku na předávání cen Anděl. Proti tomu se ohradil předseda České hudební akademie Honza Vedral. „Bylo to tak, že Oto Klempíř jako dlouhodobý člen České hudební akademie dostal výzvu k hlasování, kterého se normálně zúčastnil jako akademik,“ řekl pro iDNES.cz Vedral. Ministr si však stojí za tím, že pozvánku neobdržel.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády, kde se bude mimo jiné řešit návrh zákona, který umožní nařízením vlády operativně regulovat marže a ceny paliv. (13. dubna 2026)

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...
Ministr kultury Oto Klempíř na sněmovním jednání o nedůvěře vládě (3. února...
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD a...
Prezident republiky Petr Pavel přijal v pondělí 8. prosince 2025 na Pražském...
11 fotografií

Klempíř v pátek v rozhovoru pro Deník.cz na dotaz, proč nechodí na některé kulturní akce, například na předávání cen Anděl nebo Český lev, uvedl, že nedostal pozvánku.

„Já bych na ceny Anděl strašně chtěl jít, ale k tomu musíte mít pozvánku. Já jsem ji neměl,“ poznamenal. Klempíř byl v minulosti členem skupiny J.A.R., se kterou hudební cenu získal. Dodal, že ho „nepozvání“ na Anděly mrzelo. „Myslím si, že bych si zasloužil tam být,“ uvedl.

„Psal mi, že žádný e-mail nedostal“

Vedral odmítá, že ministr kultury pozvání neobdržel. „Tak jako všem akademikům mu přes systém, který používáme, odešla 6. března v 15:29 pozvánka na jeho e-mail, na kterém s námi běžně komunikoval. On mi teď psal, že žádný e-mail nedostal,“ popsal redakci.

Připustil ale i možnost technické chyby. „Je to možné. My to máme v systému tak, že e-mail byl doručen. Nedokážu ale vyloučit, že došlo k technické chybě, například že zpráva spadla do spamu,“ uvedl.

Zdůraznil, že akademie ministra neignorovala. „Moje reakce směřovala k tomu, že bychom ho nepozvali jako akademika. To odmítám. Navíc jsme v minulých letech nezvali ministra kultury jako takového, protože ministerstvo ceny nijak finančně nepodporuje,“ dodal.

Redakce iDNES.cz oslovila i ministra kultury s dotazem, zda pozvánku obdržel. „Oni tvrdí, že ji poslali. Já jsem nic nedostal a řeknu vám na rovinu, že tentokrát jsem se na to opravdu těšil, i na případnou konfrontaci s kolegy,“ odpověděl Klempíř. K vyjádření připojil i screenshot e-mailu.

Redakce nemůže posoudit, zda e-mail skutečně dorazil, či nikoliv.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.