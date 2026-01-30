Klempíř řešil se Šimkovičovou konec poplatků. Pozor na pasti, varovala ho

Slovenská ministryně kultury za Klempířem dorazila v pátek dopoledne do Prahy. „Dohodli jsme se, že chceme spolupracovat v daleko širším rozsahu než doposud. Kolega Baxa si na ní neudělal čas ani při náhodné snídani,“ rýpl si na úvod Klempíř.
Šimkovičová se s ním podělila o zkušenosti s přechodem financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet i sloučení televize s rozhlasem.„U nás máme tento přechod již za sebou, takže jsem panu ministrovi nabídla naše zkušenosti a jsem připravena je znovu předložit i při vzájemném jednání vlád. Nejde o jednoduchou změnu, po zrušení poplatků je třeba mít připravené i další kroky,“ nastínila bez větších podrobností slovenská ministryně.
Redakce iDNES.cz se Klempíře zeptala, před čím ho konkrétně Šimkovičová varovala. „V první řadě je to koaliční neshoda a neshoda s opozicí. Nechci, aby to bylo tak, že něco navrhneme, 108 hlasy to na sílu protlačíme a bude tu necelá polovina Sněmovny, jejich příznivců a lidí z médií, kteří s tím nebudou souhlasit. To se nesmí stát,“ řekl Klempíř.
„Nechci předkládat polotovar“
S opozicí chce o změnách diskutovat a přizvat její zástupce i do pracovních skupin. „Doufám, že si dokážeme vyjít vstříc. Nikdo nechce, aby se to schvalovalo v nepřátelské atmosféře,“ doplnil ministr kultury.
Podrobné práce na novele změny financování veřejnoprávních médií prý začnou v příštím týdnu. „Do Sněmovny chceme změnu zákona předložit v červnu. Ale jakmile to nebude připravené, tak to posuneme na později. I na základě zkušeností ze Slovenska nechci předkládat polotovar, musí to být dobře připravené,“ vysvětlil.
Jak konkrétně by změna financování České televize a Českého Rozhlasu mohla vypadat, ale Klempíř v pátek komentoval nechtěl. „Zatím zůstaňme u státního rozpočtu. Než říct něco, co bych pak musel brát zpátky, tak radši nebudu říkat nic,“ pokrčil rameny.
Cesta Šimkovičové navazuje na předchozí návštěvy slovenských ministrů po jmenování Babišovy vlády v Praze. První společné jednání po ochladnutí vzájemných vztahů během Fialovy vlády, by se mělo uskutečnit v březnu na Moravě.