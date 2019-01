‚Plní svoji úlohu.‘ Ministr kultury se zastal České televize v debatě o výročních zprávách

PRAHA Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) ve čtvrtek ve sněmovní debatě o výroční zprávě o činnosti České televize za rok 2016 vyzval poslance, aby výroční zprávy veřejnoprávní televize schválili. Neschválení zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady ČT, řekl a dodal, že pro tento krok nevidí důvod.

Televizi kritizoval v rozpravě hlavně Jiří Valenta (KSČM), který naopak doporučoval zprávu neschválit. Sněmovna se dnes k hlasování o zprávě nedostala. Není jisté, kdy se k němu vrátí.

Česká televize předkládá každoročně sněmovně své výroční zprávy o činnosti a o hospodaření. Zákon o ČT stanoví, že sněmovna může odvolat Radu ČT mimo jiné v tom případě, pokud poslanci dvakrát po sobě jednu ze zpráv neschválí. Rada mimo jiné volí generálního ředitele televize a její členy volí sněmovna.

„Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohou a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná,“ řekl ministr Staněk. Ministrova slova o vytváření tlaků na ČT ale odmítl předseda klubu SPD Radim Fiala. Zpravodaj k dokumentu Petr Dolínek (ČSSD) řekl, že veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o České televizi, a proto doporučil zprávu ke schválení.

Valenta mluvil v souvislosti s ČT o neobjektivitě, podjatosti a o dehonestujících kampaních a o pokřivených, rádoby profesionálních poměrech v televizi. „Nejedná se mi o to, abych útočil na podstatu existence veřejnoprávního média. Neznamená to ale lhostejnost k neprůhlednému hospodaření a ke stylu zpravodajství a publicistiky,“ řekl komunistický poslanec, podle kterého není proč ČT hájit. Kritizoval také odměňování v ČT a její neochotu zveřejnit odměny některých jejích zaměstnanců.

Názory na ČT se rozcházejí

Jiří Kobza (SPD) uvedl, že činnost ČT vyžaduje zásadní a hlubokou revizi z hlediska návratu objektivity a důvěry občanů. Snahu bojovat o důvěru podle svých slov nevidí. Jeho stranický kolega Lubomír Španěl řekl, že činnost ČT nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství je podle něj zmanipulované a neobjektivní.

Valentovo vystoupení však vyvolalo odezvy. Například Petr Gazdík (STAN) řekl, že KSČM by se ráda vrátila do dob, kdy mocná strana a vláda řídila vše a organizovala i to, jak má vypadat televizní zpravodajství. „Česká televize musí být nezávislá a úkolem nás všech je tu nezávislost chránit,“ prohlásil Roman Sklenák (ČSSD).

Nad hospodařením ČT se pozastavil Pavel Juříček (ANO) a poukazoval na provozní ztráty v hospodaření v uplynulých letech, které jsou kryty z fondu poplatků. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukazoval mimo jiné na to, že kritici se soustředili jen na zpravodajství a publicistiku. „Původní hraná tvorba, nakupovaná tvorba, to jde bokem,“ konstatoval.

Sněmovna měla ve čtvrtek dopoledne zařazeny na programu ještě výroční zprávu o hospodaření za rok 2016 a zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017. K jejich projednání už se dnes nedostala. Odpoledne jsou na programu pravidelné ústní interpelace na členy vlády.