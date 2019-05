Ministr kultury slíbil co nejrychlejší vypsání výběrového řízení na šéfy Národní galerie a olomouckého muzea

Praha Situací na ministerstvu kultury v souvislosti s nedávným odvoláním ředitelů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa se ve čtvrtek za účasti ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) zabývali poslanci kulturního podvýboru i nejužší vedení ČSSD.

Stranické grémium ministrovi uložilo do konce května připravit výběrová řízení na obě funkce a zklidnit situaci. Staněk se o to předtím ve čtvrtek pokoušel například schůzkou se zástupci petice, kterou podepsalo zhruba 500 lidí. Ministr jim slíbil, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června vypíše výběrová řízení.

Na ranním jednání sněmovního podvýboru pro kulturu upozornil Staněk na některé další výtky, které má vůči NGP. Týkají se například externích právních smluv za zhruba 6,3 milionu korun. Podvýbor v usnesení vyjádřil pochybnost o adekvátnosti a důvodnosti jeho postupu a také jej důrazně požádal o zajištění transparentního a s odbornou veřejností konzultovaného procesu obsazení pozic ředitelů. Doporučil rovněž přijetí zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, který by mimo jiné řešil nový způsob předvídatelného jmenování a odvolávání ředitelů.

Sociální demokracie svému ministrovi uložila výběrová řízení připravit do konce května. Výzvy k odchodu ministra podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka na jednání grémia strany nepadly, ani se nehlasovalo o důvěře v ministra. Hamáček připouští mezinárodní výběrové řízení, ministerstvo by podle něj mělo být připraveno nabídnout petentům nespokojeným se situací místo ve výběrové komisi. Sociální demokracie Staňka do vlády nominovala a podle koaliční smlouvy by o jeho případném odvolání měla rozhodnout ona. Potvrzuje to i premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr kultury Staněk přislíbil zástupcům petentů, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června bude vypsáno výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc. Pokud tak Staněk neučiní, petenti jej znovu vyzvou k rezignaci. Novinářům to po hodinovém setkání se Staňkem na ministerstvu kultury řekly zástupkyně petice, která vyjadřuje nesouhlas s odvoláním ředitelů NGP Jiřího Fajta a MUO Michala Soukupa a kterou podepsalo necelých 500 lidí. Autoři druhé petice, jíž podepsalo na 6000 lidí, chtějí okamžité odvolání Staňka.

Jména nových ředitelů se dozvíme na konci roku

„Hovořili jsme s panem ministrem o konkrétních termínech a způsobech dalšího postupu. Bylo řečeno, že do konce května by měla být zřízena odborná rada, která bude řešit otázku výběrového řízení. Do konce června by mělo být vypsané a do konce roku by měli být známi ředitelé obou institucí,“ řekla ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová. „Ministr se zavázal k tomu, že bude pokračovat v otázce zřizování správních rad, které by stály mezi ním a samotnou institucí a korigovaly podobná řešení do budoucna,“ doplnila.



Staněk v polovině dubna odvolal Fajta a Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti. Situací kolem ministra kultury se bude ve čtvrtek zabývat i užší vedení sociální demokracie.

Petenti podle Kottové vyjádřili obavy, že se za stávající nedůvěry kulturní obce vůči ministrovi nebudou chtít relevantní osobnosti účastnit výběrového řízení a nebudou mít zájem být součástí zřizované odborné komise.

Proti Staňkovi existují dvě odvolací petice

Pokud by přislíbené termíny nebyly dodrženy, je podle historičky umění a kritičky Johanky Lomové nutné požadovat Staňkovo odvolání. Petenti podle ní i ve čtvrtek Staňka k rezignaci vyzvali. „Ministr tento krok odmítl s tím, že on je garantem pozitivních změn, které mohou přijít v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení, respektive zřizováním správních rad,“ řekla Lomová.

Se zástupci petentů se Staněk shodl, že je nezbytné co nejrychleji připravit transparentní výběrové řízení. „Je potřeba, aby lidé, kteří budou v komisích, byli důvěryhodní, aby reprezentovali uměleckou sféru, aby tam byli i zahraniční zástupci a podobně. V tom máme shodu,“ řekl. Souhlasí s nimi i ohledně zřízení správních rad.

Autoři druhé petice s téměř 6000 podpisy chtějí okamžitou Staňkovu rezignaci. Podle nich je současný ministr zdiskreditován, nemá důvěru umělců a není považován za partnera pro jednání. „My s ním vést dialog nechceme, protože mu nevěříme, nemyslíme si, že je kompetentní,“ řekl novinářům před ministerstvem ředitel centra umění DOX Leoš Válka.

„Pokud bych měl být odvolán za to, že chci, aby veřejné prostředky byly vynakládány transparentně, (...) tak samozřejmě je to možné. Pak si ale neumím představit fungování této společnosti,“ řekl už ráno po jednání sněmovního podvýboru pro kulturu Staněk. Podle něj tato petice neobsahuje běžné údaje, jako jsou rodná čísla. „Nachází se tam také podpis Antonína Staňka - ministra, což vděčí tak trochu o objektivitě petice,“ řekl. „Nechci to zpochybňovat, vnímám ji vážně, ale dívám se na to i s tímto úhlem pohledu,“ řekl již ráno ministr.