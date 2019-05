Ministr kultury Staněk slíbil co nejrychlejší vypsání výběrového řízení. Lidé mezitím požadují jeho odvolání

Praha Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) přislíbil zástupcům petentů, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června bude vypsáno výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha (NGP) a Muzea umění Olomouc (MUO). Pokud tak Staněk neučiní, petenti jej znovu vyzvou k rezignaci. Novinářům to po hodinovém setkání se Staňkem na ministerstvu kultury řekly zástupkyně petice, která vyjadřuje nesouhlas s odvoláním ředitelů NGP Jiřího Fajta a MUO Michala Soukupa a kterou podepsalo necelých 500 lidí. Autoři druhé petice, jíž podepsalo na 6000 lidí, chtějí okamžité odvolání Staňka.

„Hovořili jsme s panem ministrem o konkrétních termínech a způsobech dalšího postupu. Bylo řečeno, že do konce května by měla být zřízena odborná rada, která bude řešit otázku výběrového řízení. Do konce června by mělo být vypsané a do konce roku by měli být známi ředitelé obou institucí,“ řekla ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová. „Ministr se zavázal k tomu, že bude pokračovat v otázce zřizování správních rad, které by stály mezi ním a samotnou institucí a korigovaly podobná řešení do budoucna,“ doplnila.



Staněk v polovině dubna odvolal Fajta a Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti. Situací kolem ministra kultury se bude ve čtvrtek zabývat i užší vedení sociální demokracie.

Petenti podle Kottové vyjádřili obavy, že se za stávající nedůvěry kulturní obce vůči ministrovi nebudou chtít relevantní osobnosti účastnit výběrového řízení a nebudou mít zájem být součástí zřizované odborné komise.

Proti Staňkovi existují dvě odvolací petice

Pokud by přislíbené termíny nebyly dodrženy, je podle historičky umění a kritičky Johanky Lomové nutné požadovat Staňkovo odvolání. Petenti podle ní i ve čtvrtek Staňka k rezignaci vyzvali. „Ministr tento krok odmítl s tím, že on je garantem pozitivních změn, které mohou přijít v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení, respektive zřizováním správních rad,“ řekla Lomová.

Se zástupci petentů se Staněk shodl, že je nezbytné co nejrychleji připravit transparentní výběrové řízení. „Je potřeba, aby lidé, kteří budou v komisích, byli důvěryhodní, aby reprezentovali uměleckou sféru, aby tam byli i zahraniční zástupci a podobně. V tom máme shodu,“ řekl. Souhlasí s nimi i ohledně zřízení správních rad.

Autoři druhé petice s téměř 6000 podpisy chtějí okamžitou Staňkovu rezignaci. Podle nich je současný ministr zdiskreditován, nemá důvěru umělců a není považován za partnera pro jednání. „My s ním vést dialog nechceme, protože mu nevěříme, nemyslíme si, že je kompetentní,“ řekl novinářům před ministerstvem ředitel centra umění DOX Leoš Válka.