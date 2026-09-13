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Macinku pozvali na schůzku prezidenta s premiérem. Neví, jestli se zúčastní

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  16:07aktualizováno  16:07
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) byl pozvaný na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO). Macinka to dnes řekl České televizi.

Ministr zatím neví, zda se zúčastní, chce o tom hovořit s Babišem. Nespecifikoval, kdo ho na setkání pozval. Tématem jednání, které ve středu avizoval Hrad, má být koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na Valném shromáždění OSN.

„Moje přítomnost vyloučena nebyla a dokonce jsem byl i pozván,“ řekl Macinka. Zatím neví, jestli se zúčastní. „My se o tom nějak pobavíme s panem premiérem a nějak se dohodneme,“ dodal. Macinka se stejně jako Pavel chystá do New Yorku na Valné shromáždění OSN. Delegaci povede prezident, což vláda schválila v červnu, v srpnu mu odsouhlasila letadlo.

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Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se seká se svými protějšky ze zemí Visegrádské čtyřky. Jednání doplní japonský ministr zahraničních věcí. (1. září 2026)
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V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené. Macinkův spor s prezidentem eskaloval kvůli nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pavel na konci ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu Macinka doručil textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Šéf Motoristů ve zprávách mimo jiné napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.

Macinka tehdy v reakci na Pavlovo prohlášení řekl, že Pavel je mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády. Proto by podle Macinky Pavel neměl vést českou delegaci na summitu NATO. Turek v dubnu připustil, že Macinkův postoj k účasti Pavla na summitu souvisí s jeho nejmenováním ministrem.

Právě spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře prohloubil rozpory mezi vládou a prezidentem, nakonec jel premiér i hlava státu. Od ledna se také ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek.

Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí. Macinka dnes aktuální vztahy mezi vládou a prezidentem označil za stabilní.

Pondělní schůzka Pavla a Babiše se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Naposledy se setkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Premiér později uvedl, že schůzka se konala na prezidentovu žádost a že hovořili o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Doplnil také, že mezi ním a prezidentem nepanují problémy ani boj.

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