Ministr Macinka příští týden poprvé ve funkci navštíví USA. Zúčastní se konference

  15:05
Český ministr zahraničí Petr Macinka oznámil, že příští týden navštíví USA. Měl by se zúčastnit mimo jiné ministerské konference o kritických minerálech, která se koná 4. února ve Washingtonu. Půjde o Macinkovu první cestu do Spojených států od jeho nástupu do funkce.
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šéf české diplomacie je nyní na své první návštěvě Bruselu, ve středu se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, šéfkou diplomacie EU Kajou Kallasovou a komisařkou pro rozšíření Martou Kosovou. Dnes se od rána účastní schůzky ministrů zahraničí zemí unie, na jejímž okraji si domluvil i množství bilaterálních setkání. Jedním z nich byla schůzka s italským ministrem zahraničí Antoniem Tajanim.

„Ministři ocenili vynikající vztahy mezi oběma vládami, které jsou si politicky velmi podobné. Shodli se také na odmítavém postoji vůči Green Dealu,“ uvedlo na sociální síti X ministerstvo zahraničí. „V jednání budou pokračovat 4. února ve Washingtonu,“ dodalo ministerstvo.

Vláda premiéra Andreje Babiše, jejímž je Macinka členem, ve svém programovém prohlášení žádá mimo jiné revizi takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green deal), tedy souboru politických iniciativ, majících za cíl výrazné omezení emisí skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality do poloviny století.

Macinka se dnes rovněž setkal i s dánským ministrem zahraničí Larsem Lökkem Rasmussenem, se kterým řešil, jako mohou „česko-dánské vztahy posunout dál“ a rovněž situaci v Grónsku. S německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem pak probírali „česko-německé bilaterální vztahy a následně i společný zájem na záchraně automobilového průmyslu“.

