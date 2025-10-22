Ministr Dvořák měl autonehodu, vyvázl se zlomenou hrudní kostí

Ministr na sociální síti X napsal, že nehodu zavinil řidič druhého vozidla. „Já si z ní odnesl menší frakturu hrudní kosti, nikomu jinému se naštěstí nic nestalo. Dávejte na sebe pozor,“ informoval Dvořák s tím, že zranění ho nijak nelimituje.
„Dnes jsem už stihl dát dva rozhovory. Takže opravdu se nic vážného nestalo. Naštěstí!“ doplnil.
Ministrova mluvčí Veronika Lukášová pro iDNES.cz doplnila, že k nehodě došlo během přejezdu z pražského letiště Kbely do televize. „Pan ministr byl ošetřen v Ústřední vojenské nemocnici. Má frakturu hrudní kosti, jinak je v pořádku,“ dodala.
Martin Dvořák v rozhovoru na Frekvenci 1 prohlásil, že se nesmí moc smát. „Teď se mi trošku hůř pohybuje a dýchá, ale je to v pohodě,“ přiblížil.
„Až po té Primě jsme jeli do nemocnice, vrátili jsme se ve dvě ráno. Hodinu jsem strávil, nebo asi tři čtvrtě hodiny, ve studiu a pak jsme jeli teprve do nemocnice,“ popsal dále Dvořák. Hůře se mu prý dýchalo i během rozhovoru na Frekvenci 1. „Není to žádná sláva, ale slyšíte, že to jde. Není to na umření,“ dodal.