Ministr obrany Metnar poskytne Vystrčilovi při cestě na Tchaj-wan vládní speciál, Babiš to nechce komentovat

Hradec Králové Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) vyhoví žádosti o poskytnutí vládního letadla pro plánovanou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Žádost ale dosud ministerstvo nemá, řekl v úterý novinářům při návštěvě armádních mediků v Hradci Králové. Mise by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že rozhodnutí Vystrčila nebude komentovat.

„Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže je to jeho rozhodnutí, je to na něm, jaký dopad to může mít na naše ekonomické zájmy,“ řekl Babiš.



Metner novinářům řekl, že podle aktuálních informací žádná žádost na ministerstvo obrany dosud nedoputovala. „Nemám důvod případné žádosti nevyhovět. Ministerstvo obrany provozuje leteckou přepravu ústavních a vládních činitelů,“ řekl novinářům Metnar.

Misi na Tchaj-wan plánoval už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), přičemž Čínské velvyslanectví ho před cestou na Tchaj-wan varovalo. Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Podle Babiše je špatně, pokud se politické rozpory v rámci ČR přenášejí na vztahy k jiným zemím. „Měli bychom se soustředit na zájmy ČR a ty bychom si měli definovat za jedním stolem. Jeho cestu nechci komentovat. Opakuji, že pokud bude dělat zahraniční politiku každý politik, tak pro naši zemi to asi nebude dobře,“ řekl Babiš.

Vystrčil počítá s tím, že by k cestě využil vládní letadlo tak jako při jiných zahraničních misích a doprovodí ho zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce. K plánované cestě Vystrčila vede potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy.