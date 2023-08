Jurečka fotkou Roma s pivem vytočil šéfy stran i veřejnost. Přes čáru, vzkazují

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zhruba před týdnem zveřejnil na sociální síti příspěvek s titulkem „Konec zneužívání dávek“. K tomu přidal další komentář: „Kdo se snaží podvádět nebo je zdravý a nechce pracovat, na toho si posvítíme. Je mnohem lepší více podporovat pracující rodiče a vše jim zjednodušit než ty, kteří chtějí jen žít z práce ostatních.“

Doplnil, že třeba slavný „pán s pivem“ dožadující se dávek na demonstracích proti vládě a Ukrajincům by měl zbystřit a najít si rychle řádné živobytí.

Redakce iDNES.cz oslovila samotného Jurečku i KDU-ČSL. Strana poté redakci zaslala vyjádření ministra. „Příspěvek měl za cíl na konkrétním mediálně známém případu upozornit na připravované změny, které MPSV chystá v sociálním systému. Kromě zjednodušení administrativy jde zejména o to, aby podporu nevyužívali lidé s dostatečným příjmem, majetkem nebo zdraví lidé, kteří se mohou živit vlastní prací,“ stojí ve vyjádření Jurečky.

V něm se současně píše, že ministr odmítá, že by se vymezoval vůči jakékoli sociální, etnické, či jiné skupině. „Mrzí mě, že je to takto vnímáno. V tomto ohledu budeme v další komunikaci tématu dbát na to, aby se podobná situace neopakovala. Sám jsem se v minulosti již mnohokrát vyjádřil na podporu menšin,“ dodal Jurečka.

Reklama se fakt nepovedla, kritizují kolegové

Příspěvek však nenechal klidným ministra vnitra Víta Rakušana, který na něj reagoval na Twitteru. „Jednodušší systém čerpání podpory je určitě fajn věc. Ta reklama na něj se ale fakt nepovedla. Věřím, že jen proto, že ti odpovědní markeťáci mají zrovna dovolenou,“ reagoval Rakušan.

Ministr v komentářích také uvedl, že jde spíše zbytečně a kontraproduktivně o stereotypizaci. „V předvečer připomínky romského holokaustu fakt necitlivá a hloupá. Spousta lidí tam tvrdí, že „Romům nic nedlužíme“, a jejich projevy jsou důkazem opaku. Tahle debata přitom fakt není o dávkách, ale o smysluplné integraci,“ reagoval v komentářích.

Kritiku přidal i ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Miloš Zeman, Andrej Babiš nebo Tomio Okamura postavili svou politiku na rozdělování společnosti, štvaní jedněch proti druhým a strašení. To sice může nabrat laciné populistické body, z dlouhodobého hlediska to ale škodí celé zemi. My jsme se proto zavázali, že budeme politiku dělat jinak. Prosím mysleme na to Mariane Jurečko a dodržme svůj slib,“ uvedl Bartoš.

Na příspěvek reagoval i bývalý politik Miroslav Kalousek. „Pane předsedo Jurečko, jako ministr financí za KDU-ČSL jsem se také snažil omezit zneužívání dávek. Nikdy jsem přitom ale nezneužil etnickou otázku. To je nespravedlivé a ohavné. Opusťte tu notu, prosím. KDU-ČSL si nezaslouží „zčunkovatět“,“ napsal Kalousek s odkazem na lidoveckého senátora Čunka, který v minulosti nechvalně proslul ostrými výrazy i kroky vůči romské menšině.

Jde o šíření stereotypů

Podle ředitele organizace RomanoNet Michala Mika jde o šíření stereotypů, které stigmatizují romskou komunitu. „Namísto řešení základních příčin chudoby a sociálního vyloučení,“ uvedl Miko pro web Romea.cz, který zároveň doplnil, že Jurečka takovou interpretaci odmítá.

„Tím, že Romy ztotožnil se závislostí na sociálních dávkách, z toho důvodu se obáváme, že změny v systému sociálních dávek budou formulovány jako opatření ke kontrole Romů v nadměrné závislosti na státní podpoře. Tímto ministr posiluje pouze negativní vnímání celé komunity a posiluje předsudky a diskriminaci vůči Romům,“ dodal Miko.

Jurečka chtěl podle svého vyjádření novým vizuálem propagovat sloučení a zjednodušení dávek i zkoumání finančních možností žadatelů o podporu státu. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny, počítá se sloučením čtyř dávek do jedné a také s tím, že přibudou kontroly majetku. Hodnotit se budou aktivity na trhu práce i výše majetku žadatele.