„Pokud se nestane nic mimořádného, přijme nás premiér Módí,“ uvedl Havlíček. Ten se dále setká s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky, ale i s představiteli vybraných indických podniků. Cesta potrvá od pondělí do čtvrtka a Havlíček s podnikateli navštíví vedle Dillí také Bengalúru a Bombaj.
„Letadlo je nabité podnikateli. Součástí zastávky v Dillí bude jednání s jejich protějšky i návštěva podnikatelského fóra,“ podotkl Havlíček. Ambicí je podle něj prodat v Indii další vlaky, letadla, výrobky strojírenského a obranného průmyslu.
„Nejedeme tam na ‚blind‘, celá řada kontraktů je předjednána. Jde o největší podnikatelskou misi za několik let,“ poznamenal. Vzájemný byznys podle něj usnadňuje dohoda EU s Indií. Indie patří mezi nejperspektivnější trhy současnosti a české firmy tam mají velký prostor k dalšímu růstu, podotkl. Součástí programu budou tři podnikatelská fóra.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj před odletem uvedl, že v podnikatelské delegaci jsou zástupci značek, jako je například Škoda Transportation. Program je podle něj intenzivní, nabitý od rána do večera jednáními. Přijetí na nejvyšší úrovni otevírá příležitosti českým firmám, podotkl. „Delegace sdružuje české firmy a instituce z celé řady odvětví, od letectví a obrany přes dopravu, strojírenství a výrobu až po environmentální a digitální technologie, finance, výzkum a vědu,“ dodal.
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Bilance zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi byla podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v letech 2025 a 2024 pro Česko záporná, hodnota dovozu převážila vývoz. V roce 2024 dosáhl schodek zahraničního obchodu s Indií asi 12 miliard korun, loni to podle ČSÚ bylo zhruba o 1,4 miliardy méně.