Víc peněz si policisté protestem nevynutí, říká Rakušan. Věří, že dodrží předpisy

V pondělí začal týden „bez pokut“, kdy policisté napříč republikou neudělují za mírné přestupky pokuty, čímž chtějí protestovat proti nízkým platům, chybějícím počtům policistů i proti množství administrativy při vyšetřování případů.

Příjemného překvapení, že nedostanou pokutu, se mohou řidiči tento týden dočkat, když nerozsvítí světla nebo když jejich dítě nebude v autosedačce, spoléhat však na to nemohou, nikdo totiž neví, kolik přesně policistů se k protestu přidá, kteří ano a kdo ne.

„Je přirozené, že se lidé veřejně staví za to, co považují za důležité. Dělám maximum pro to, aby se situace policistů i hasičů postupně zlepšovala. V roce 2023 jsme zvýšili jejich platy o 10 procent, plat nastupujících příslušníků se skokově zvýšil o 3 500 korun. Zajistil jsem dostatek peněz na provoz, objem na platy poroste v následujících třech letech minimálně o 15 procent celkově,“ napsal iDNES.cz ministr Rakušan.

Příslušníkům bezpečnostních sborů se od příštího roku zvedne plat o 1 500 korun, a to ve všech tarifních třídách, řekl v říjnu po téměř tříhodinovém jednání s odbory.

„Je to poprvé, co máme garanci víceletého růstu platů. Příslušníkům jsme zajistili i garanci příspěvku na stravování. Poprvé je standardní součástí rozpočtu. Uvědomuju si jasně, že situace zejména u policie stále není ideální. Proto podporuju i vznik společné pracovní skupiny, která bude problémy konkrétně řešit. Systematicky pracuju na tom, aby se to změnilo,“ reagoval ministr vnitra na snahu policistů vynutit si více peněz tím, že tento týden údajně nebudou vybírat část pokut.

Na 21. listopadu Unie bezpečnostních sborů svolala před ministerstvo vnitra protest právě kvůli platům. Odbory žádají lepší pracovní a platové podmínky pro policisty, strážníky či hasiče.