Ministr Balaš je na Ukrajině, jedná tu o pomoci pro ukrajinské školáky

Na cestě do Kyjeva navštívil Balaš podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové Lvovskou národní univerzitu Ivana Franka, kde hovořil s vedením univerzity o spolupráci s českými vysokými školami. Dále se chystá setkat také se zástupci kyjevské univerzity nebo Ukrajinským centrem pro hodnocení kvality vzdělávání, se kterým spolupracuje Česká školní inspekce.

V tiskové zprávě ministerstva Balaš připomněl, že na univerzitě ve Lvově studoval mimo jiné autor Mezinárodní listiny lidských práv, termínu „zločiny proti lidskosti“ a zakladatel moderního mezinárodního práva týkající ho se lidských práv Hersch Lauterpacht.

„I proto, že si vážím zdejší kvality výuky, jsem s rektorem Volodymyrem Melnykem hovořil především o možných variantách spolupráce s českými vysokými školami,“ uvedl. Balaš sám má z dřívějška zkušenosti jako vysokoškolský pedagog i děkan, je odborníkem na ústavní a mezinárodní právo.

V září začne chodit do českých škol asi 57 tisíc žáků z Ukrajiny

Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Od počátku invaze jich podle ministerstva vnitra získalo víza zhruba 416 000. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v České republice, není znám, část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280 000 až 300.000 běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle ministerstva vnitra k 22. červnu asi třetinu.

Na nový školní rok se v Česku do škol zapsalo zatím kolem 57 000 žáků z Ukrajiny, řekl minulý týden ministr. Původní odhad byl asi 130 000, tedy víc než jeden celý ročník českých dětí. Přesnější počet bude jasný v září. Loni v září nastoupilo podle ministerstva do prvních tříd základních škol zhruba 108 000 dětí a do školek kolem 116 000.

Některé školy hlásily kvůli začleňování uprchlíků už na jaře uplynulého školního roku potíže s kapacitou. Zvláštní zákon v takovém případě umožnil základním školám zažádat o navýšení kapacity bez stanoviska hygieniků či stavebního úřadu až na maximum 34 žáků ve třídě a školkám na 28 dětí. Pokud by neměly místo v běžných třídách, mohou pro ukrajinské uprchlíky vytvářet i oddělené třídy.