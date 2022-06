Gazdík ve vládě končí, mandát si ale ponechá. S Redlem měl řešit třeba mediální obraz Starostů

„Nic zlého jsem neprovedl. Informace, které postupně unikají z vyšetřovacího spisu do médií, však stavějí vládu a STAN do nepříznivého světla, čemuž chci zabránit,“ zdůvodnil ve svém nedělním prohlášení. Zároveň se vzdá i křesla místopředsedy Starostů. Naopak členem poslaneckého klubu STAN zůstane.

Redl měl dle vyšetřovatelů vést organizovanou skupinu v pražském dopravním podniku, která měla za úplatky ovlivňovat zakázky. Do kauzy je zapleten i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, který se na magistrát dostal také v barvách STAN, stranických funkcí se už vzdal. Teď je stejně jako Redl ve vazbě. Policejní usnesení, jež mají Lidovky.cz k dispozici, hovoří o tom, že Gazdík se s obviněným byznysmenem pravidelně vídal.

„Zcela běžně komunikuje prostřednictvím mobilního telefonu s kryptografickou ochranou s místopředsedou hnutí STAN Gazdíkem,“ líčí dokument Redla.

Podle vyšetřovatelů měli řešit kupříkladu mediální obraz Starostů. Oba pocházejí ze Zlínska, měli spolu být dokonce na dovolené. „Prostřednictvím sledování Redlova e-mailu byly zajištěny dokumenty týkající se společné dovolené rodiny Kosovy, Gazdíkovy a Redlovy a dále Stanislava Polčáka ve dnech 10. až 14. 3. 2016 v rakouských Alpách,“ píše se v policejním materiálu.

Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan včera prohlásil, že si váží Gazdíkova rozhodnutí. „Přišel za mnou sám. Myslím si, že tím velmi rázně vyvodil politickou odpovědnost,“ řekl pro Českou televizi.

Rakušan z vysoké politiky odejít nehodlá. „Neuvažuji o rezignaci, nejsem žádným způsobem s kauzou spojen,“ dodal. Vlivného lobbistu prý nikdy ani neviděl.

Podle spisu se měl Redl vídat i s dalším výrazným členem hnutí: europoslancem Stanislavem Polčákem. „Uvítal bych vyvození politické odpovědnosti i v případě pana Polčáka,“ prohlásil Rakušan. Zdůraznil ale, že Gazdík ani Polčák nefigurují v policejním dokumentu jako podezřelí či obvinění.

S Redlem se měl stýkat i šéf České pošty Roman Knap, Rakušan bude žádat jeho odchod. Předseda STAN chce též svolat mimořádný sněm hnutí na půlku prázdnin.

Podle Rakušana se bude na mimořádném sněmu volit i kompletní vedení Starostů. „Hnutí STAN na tom teď není dobře, já to vím. Budu dávat i svou předsednickou funkci k dispozici,“ prohlásil s tím, že chce v křesle šéfa zůstat. Původně byl sněm naplánovaný na jaro příštího roku.

Gazdíkovo rozhodnutí ohledně rezignace ocenil včera i premiér Petr Fiala (ODS). „Podle všech dostupných informací není ani obviněn, ani vyšetřován. Jde tedy o čestné řešení, na něž jsme poslední léta nebyli ve vysoké politice zvyklí,“ napsal na Twitteru předseda vlády. Zároveň poděkoval ministrovi školství za jeho dosavadní práci. Hnutí STAN je podle Fialy stále spolehlivým partnerem. Pro CNN Prima News včera uvedl, že se Starostové zatím postavili ke všem kauzám čelem.

S tím souhlasí i celá vládní koalice. Šéf Pirátů Ivan Bartoš včera pro ČT uvedl, že rezignace ministra Gazdíka je jediným možným řešením. Kontakty s „hlavou zločinecké organizace“ označil za děsivé. „Voličům jsme slíbili změnu a ta spočívá také v tom, že pro politika platí v takto závažných případech presumpce viny,“ napsala včera na Twitteru předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Odejděte, vyzývá opozice

Zato opozice se nyní hlasitě ozývá a ostře kritizuje hnutí STAN. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by Starostové měli odejít z vlády. „Politicko-kšeftařský projekt STAN, jehož vrcholní představitelé jsou součástí organizovaného zločinu a napojeni na mafii, nikdy neměl být ve vládě,“ napsal včera na Twitteru Okamura.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) na stejné sociální síti dokonce uvedl, že Rakušan kryje organizovaný zločin STAN z pozice ministra vnitra.

„Pan Gazdík má tunu másla na hlavě. Po všech jeho lžích byla jeho rezignace nevyhnutelná. Post poslance si samozřejmě ponechá, protože by bez státu neměl ani na chleba. Gazdík byl ale jen jedno chapadlo,“ napsal šéf opozičního hnutí.

Rakušan odmítl Babišovo tvrzení a uvedl, že policie je naprosto nezávislá. „Já jsem takové výroky upřímně čekal. Nikdy jsem ale neměl žádné informace o tom, že by Národní centrála proti organizovanému zločinu řešila kauzu kolem Hlubučka, nevěděl jsem ani o středeční razii. To mě skutečně uráží,“ reagoval pro ČT ministr vnitra. I jeho spolustraníci věří v nezávislost vyšetřovatelů. „Ať veškerá podezření týkající se kohokoli prošetří policie. Mám v ni plnou důvěru,“ řekla LN středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Bude Drahoš ministrem?

Palčivou otázkou nyní je, kdo ministra Gazdíka ve funkci nahradí. Podle Rakušana by resort zvládli například členové senátorského klubu STAN Jiří Drahoš či Miroslav Plevný. Vše je ale v jednání.

Premiér Fiala zatím vůbec neví, koho by do křesla posadil. „Pracuji opravdu rychle, ale takto rychle ne. Budeme o tom jednat s panem Rakušanem, hnutí STAN bude potřebovat nějakou chvíli na hledání kandidáta,“ řekl. Resort by ale podle něj měl zůstat pod taktovkou STAN, prý nevidí důvod, proč to měnit.

Kvůli kauze dopravního podniku to vře po celé Praze. Lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský o víkendu na sociálních sítích uvedl, že se jeden z podezřelých Matej Augustín stal ekonomickým ředitelem pražského podniku i díky TOP 09, což mělo vést k sesazení Jiřího Pospíšila z funkce šéfa zastupitelského klubu na magistrátu.

Europoslanec a šéf pražské TOP 09 Pospíšil na to konto informoval, že na starostu Prahy 7 Čižinského podá žalobu. „Všichni moc dobře vědí, že na mém odvolání z čela klubu se aktivně podílel právě Petr Hlubuček a jeho lidé,“ reagoval na Twitteru.