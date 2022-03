Nová generace Ukrajinců v Česku vydělá Husákovým dětem na penze, říká Gazdík. Žádná ghetta nechce

Lidovky.cz: Ministerstvo školství odhaduje, že by začlenění ukrajinských migrantů do škol mohlo stát asi 17 miliard korun. Kde byste sehnali dodatečné peníze?

Sedmnáct miliard korun je naprosto přesný součet naprosto nepřesných čísel. V tuto chvíli nevíme, kolik migrantů přijde. Nevíme, kolik z nich budou děti a jakou pedagogickou intervenci potřebují. Ano, odhadujeme teď, že to bude stát deset a více miliard korun. Pesimističtější varianta je 17 miliard. Půjde o různá opatření, která se odvíjejí od toho, jestli si vystačíme se stávajícími budovami, jestli bude potřeba získávat nové prostory, stavět nové školy z buněk, nebo budeme dokonce muset stavět uprchlické tábory a školy v uprchlických táborech. To všechno jsou diametrálně odlišné částky.