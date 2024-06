Nic jsem neporušil, hájí se Bek. Podle Fialy se na majáčky musí rozumně

„Přesouval jsem se z Prahy do Brna v souvislosti se svými pracovními povinnostmi. A v tuto chvíli si nejsem vědom, že bych jakkoliv porušil pravidla, která jsou pro používání majáčku a přednosti v jízdě,“ řekl Bek při návštěvě Pardubického kraje a Vysočiny v reakci na zjištění iDNES.cz.

Majáček podle svých slov používá ojediněle. „Z velké části řídím sám a v autě ho nemám.“

„Rozumím, že je to senzitivní, snažím se to nezneužívat. V tomto případě, kdy jsme uvízli v koloně, se ale domnívám, že pracovní program ministra je tak nabitý, že i z pohledu veřejnosti je důležitější, aby se ministr věnoval své práci a ne postávání v koloně,“ vysvětlil Bek.

„Jestli to, co je v našich zákonech, je papalášství, tak změňme ty zákony. Zákonodárci to jistě mnohou udělat. A já se tím jistě budu řídit,“ dodal ministr.

Podle premiéra Fialy mají vozidla s majáčky umožnit plnění povinností ústavního činitele. „To znamená dostat se na místo i tam, kde tomu brání dopravní komplikace. Je na každém členovi vlády a na jeho odpovědnosti, aby s touto výhodou nakládal rozumně a nepoužíval ji tam, kde ji používat nemusí,“ řekl premiér Fiala.

Bek využil 16. května majáček služebního vozu, aby mohl projet záchranářskou uličkou na D1. Na 85. kilometru dálnice hořel návěs kamionu. Z toho důvodu se na několik hodin zastavil provoz. Auto ministra Beka spatřil jeden ze svědků, který si poznamenal poznávací značku.

„Stáli jsme v koloně. Bylo něco po sedmé hodině večer, když jsem ve zpětném zrcátku zaregistroval problikávání a blikající modrý maják. Během několika vteřin se kolem nás prohnal záchranářskou uličkou černý superb,“ uvedl pro iDNES.cz svědek.

Ministr podle zjištění redakce mířil do obce Hajany u Brna, kde bydlí. „Ministr Bek měl ve dnech 16. a 17. května pracovní program v Praze a v Olomouci,“ sdělila mluvčí resortu školství Tereza Fojtová s tím, že třeba čtvrteční program končil ministr Bek živým vstupem do Událostí, komentářů v České televizi. Ty byly vysílány od 22 hodin a Bek v nich vstupoval právě z domovských Hajan.

Maják by ministři měli používat pouze při plnění zvláštních povinností pro stát nebo v případě ohrožení. Ani jedna ze situací v případě ministra Beka ale nenastala. „Úkolem řidiče je dle pokynů ministra dopravit ministra včas a bezpečně na určené místo,“ sdělila k tomu mluvčí Fojtová.