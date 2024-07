Ministr Bek jedná s prezidentem Pavlem o rozpočtu a změnách ve školství

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministr školství Mikuláš Bek jedná s prezidentem republiky Petrem Pavlem o legislativních změnách ve školství a rozpočtu. Bek už dříve řekl, že chce příští rok pro svůj resort získat desítky miliard navíc.

„Návrh rozpočtu na příští rok počítá s navýšením o několik desítek miliard,“ prohlásil ministr školství v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Mohl by vzrůst až o třicet miliard a přiblížit se tak 300 miliardám. Pokud by se takovou částku podařilo prosadit, byl by to největší nárůst v rozpočtu školství od roku 2019.

Ministr Bek považuje za nezbytné navýšit rozpočet vysokých škol, který v posledních letech stagnoval, a připravit ho tak na demografický nárůst, který se během dvou let přelije ze středních na vysoké školy. Za nutné považuje také to, aby resort měl dost peněz na růst platů nepedagogů. Chtěl by, aby finance směřovaly i do kapacit škol a jejich infrastruktury.