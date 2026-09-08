Čeští žáci ve světovém srovnání vynikají, v matematice či čtení si ale pohoršili

,
  10:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal...

Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal ministra školství Roberta Plagu (ANO). (2. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal...
Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor.
Ministr školství Robert Plaga. (27. srpna 2026)
Dalším ministrem, který ve čtvrtek dorazil za Schillerovou, byl ministr...
6 fotografií
Čeští žáci mají nadprůměrné znalosti, co se týče zemí OECD i Evropské unie. Zároveň však jejich výsledky dlouhodobě klesají, především v matematice a čtecích schopnostech. Vyplývá to z průzkumu PISA, který prováděla Česká školní inspekce. Srovnává výsledky patnáctiletých žáků, letos se zaměřil také na digitální technologie a práci s AI.

Podle České školní inspekce výsledky žáků potvrzují dlouhodobě klesající trend a vysoký podíl žáků, kteří nedosahují ani té základní úrovně znalostí. České vzdělávání má podle instituce pevný základ, ale nedokáže ho zatím proměnit v úspěch svých žáků.

Nejhorší situace je v matematice, kde 29 procent českých žáků nedosahuje zmíněné základní úrovně, v přírodních vědách jde o 21 procent, ve čtení o 27 procent.

„Dobrou zprávou je, že Česká republika zůstává nadprůměrná jak v přírodních vědách, tak v matematice a čtení. I přesto, že máme spoustu problémů, včetně podfinancování regionálního a vysokého školství, můžeme vidět dobré výsledky,“ řekl na začátku tiskové konference k výsledkům srovnání ministr školství Robert Plaga (ANO). Celkově však znalosti a výsledky českých žáků dlouhodobě klesají.

Podle Plagy je to důkaz, že je potřeba větší podpora učitelů přírodních věd. „Spousta lidí to bude interpretovat tak, že jsme se zhoršili a chce to s tím něco dělat. Nicméně je potřeba se podívat na výsledky všech zemí OECD, kde se průměrný výsledek snižuje. Dnešní děti mají jiné návyky a oslabenou pozornost, to jsou pro nás výzvy, na které musíme reagovat. To však bez peněz nepůjde,“ doplnil Plaga s tím, že regionální i vysoké školství je v České republice podfinancované.

Lépe jsou na tom asijské země či USA

Letos se do průzkumu zapojilo 91 zemí a ekonomických regionů včetně 38 zemí OECD a 53 partnerských států. V České republice probíhalo šetření na 387 školách a 8 462 žácích.

Čeští studenti se umístili v přírodních vědách na 20. příčce, nad průměrem OECD, ale i Evropské unie. Oproti světu však u tuzemských žáků nastal propad výrazněji. Nejlépe se umístily vybrané provincie Číny, Singapur, Tchaj-wan, Japonsko a další asijské země. Z Evropy si nejlépe vede Estonsko či Velká Británie, lepší než Češi jsou také v USA. Zlepšení dosáhli žáci například na Slovensku, v přírodovědě a čtenářství ale tato země zůstala pod průměrem OECD.

Čeští žáci jsou nadprůměrní také v řešení problémů v digitálním prostředí.„Čeští žáci prokázali nadprůměrnou schopnost řešit úlohy zaměřené na programování a modelování, v nichž pracovali s algoritmy, daty a zpětnou vazbou,“ uvádí Česká školní inspekce. Nejlépe si však vedou ti, kteří nejsou rozptylováni a pro výuku využívají nějaké zařízení (jako třeba mobil či počítač) pouze jednu hodinu denně či méně.

První šetření PISA vzniklo už v roce 2000, v České republice je za přípravu, realizaci a šetření odpovědná Česká školní inspekce. Mezinárodní šetření PISA je největším světovým vzdělávacím výzkumem a je jednou z hlavních aktivit vzdělávacího direktorátu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Každý žák vypracovává dvouhodinový kognitivní test. V testu jsou zastoupeny úlohy s volbou odpovědi, kdy žák volí jednu správnou odpověď z více nabízených možností, a dále úlohy s tvorbou odpovědi, v nichž se po žácích požaduje, aby formulovali vlastní odpověď. S rozvojem počítačového testování byli tradiční testové úlohy doplněny o interaktivní úlohy založené na simulacích, experimentech a interakcích.

V posledním srovnání z roce 2022 se šetření zaměřilo na finanční gramotnost patnáctiletých žáků, ti čeští se umístili na pátém místě mezi dvaceti zúčastněnými zeměmi.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.