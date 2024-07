Ministr Bek: Když nebude angličtina pro prvňáky povinná, prohloubí se sociální rozdíly

Lidovky.cz: Kdy by se povinnost vyučovat anglický jazyk od první třídy a druhý cizí od šesté zavedla?

Tento revidovaný rámcový vzdělávací program má začít platit od školního roku 2027/2028 a bude postupně nabíhat až do roku 2031.

Lidovky.cz: Na změny si stěžuje část odborníků. Nemůže být povinnost výuky angličtiny pro první třídy pro některé menší školy problém?

Podle školní inspekce už v tuto chvíli má 50 procent dětí na českých školách angličtinu od první třídy a 60 procent od druhé. Není to tak, že bychom začínali z nuly.

Ministr školství Mikuláš Bek.

A nechci teď soudit na základě omezeného vzorku, ale navštívil jsem řadu prvostupňových škol, které mají jenom pět tříd a učí od první třídy angličtinu. Nechci však tvrdit, že to nemusí být pro někoho problém. To je obecně problém malých škol, že můžou mít potíže s personálními kapacitami a pak je tedy na zřizovatelích, aby posoudili, jakými cestami to napraví. Samozřejmě tento nový systém bude nabíhat řadu let.

Lidovky.cz: Panuje na těchto změnách shoda?