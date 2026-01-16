Ministr sportu Boris Šťastný bude mít v týmu čtyři lidi

Autor: ,
  12:45aktualizováno  12:45
V týmu ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) na Úřadu vlády budou viceprezidentka Hospodářské komory ČR Jana Havrdová či zastupitel Prahy 3 Mojmír Mikuláš (Patrioti a Motoristé), informoval ministrův tajemník David Žofka. Tým se skládá z pětice lidí včetně Šťastného.
Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na ministry budoucí vlády. Přijetí Boris Šťastný povede nově vzniklé ministerstvo sportu. (8. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Schůze Poslanecké sněmovny. Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a...
Schůze Poslanecké sněmovny. Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a...
Schůze Poslanecké sněmovny. Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a...
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)
21 fotografií

„Postavili jsme velmi malý, kompaktní tým složený ze sportovních nadšenců a skutečných odborníků. Změn doznala i organizační struktura Národní sportovní agentury (NSA), která byla zeštíhlena a zjednodušena. Ministerský tým v tuto chvíli čítá pět osob včetně ministra, systemizací v NSA naopak sedm pracovníků ubylo,“ uvedl Šťastný. Kabinet v prosinci na návrh Šťastného odvolal předsedu NSA Ondřeje Šebka.

Viceprezidentka Hospodářské komory ČR a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Aktivní Česko Havrdová bude vedoucí oddělení koordinace mezivládních aktivit a podpory prevence a zdraví. Zaměří se na to, aby se pohyb stal skutečnou zdravotní, společenskou i politickou prioritou státu. Podpoře pravidelného pohybu se věnuje dlouhodobě.

Mikuláš povede oddělení podpory sportu, bude odpovídat za vztahy ministerstva s NSA a sportovními organizacemi a tvorbu a prosazování budoucí strategie rozvoje sportu. „V oblasti sportu působil řadu let jako statutární orgán fotbalového oddílu a má více než desetileté zkušenosti ze samosprávy,“ informoval Žofka.

Přípravě koncepčních a legislativních materiálů v oblasti sportu se bude v roli vedoucí koncepce a metodiky věnovat Anna Králová. Ve veřejné správě působí se specializací na sportovní agendu více než 20 let. Věnuje se organizaci národních i mezinárodních akcí, mezinárodní spolupráci, antidopingovým aktivitám i problematice bezpečného sportu.

Šťastného tajemníkem je Žofka, který bude odpovídat za koordinaci aktivit a každodenní fungování kabinetu ministra. V letech 2021 až 2024 působil jako poradce v oblasti marketingu a PR, následně byl asistentem europoslankyně Nikoly Bartůšek (Přísaha). Působí také ve Sněmovně jako asistent Šťastného a místopředsedy dolní komory Jiřího Bartáka.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.