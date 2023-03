Pavel se postavil proti Blažkovu nápadu stíhat novináře za úniky ze spisů

Ministr nápad nastínil při interpelaci na poslance Pavla Bělobrádka. „Mám za to, že zde existuje naléhavá potřeba otevřít odbornou diskusi nad otázkou možnosti definování úniků informací z trestních řízení za trestný čin, a to bez ohledu na to, kdo se jich dopustil,“ napsal podle webu DeníkN.cz Blažek Bělobrádkovi s tím, že se lze inspirovat v jiných státech.

Trestný čin by podle něj platil bez výjimky pro všechny, ať už by se jednalo o orgány činné v trestním řízení, třetí osoby, nebo novináře. Na případ první upozornil web Neovlivní.cz

Pavel Bělobrádek: Tak mi přišla odpověď @blazek_p . Pokud někteří státní zastupci porušují judikáty Ústavního soudu a ničí lidem pověst a kariéru, je to zvůle, která se musí řešit.

Blažek současně zdůraznil, že úniky ze spisů jsou problém. „A debatovat nad limitací tohoto je správné. Ale vůbec nic ve smyslu změny zákona se teď nepřipravuje. Je to složitá záležitost,“ uvedl. Interpelace ze začátku března se přitom týkala okolností případů v Brně-středu.

Ministr ještě doplnil, že by byl pro takovou změnu legislativy, která by úniky informací z neveřejného přípravného řízení trestala „velmi přísně“. „Neboť zasahují do osobní integrity dotčených osob ve všech oblastech života, což ostatně dokazují mnohé příklady z minulosti,“ zdůraznil ministr.

Není možné veřejně dehonestovat osoby

Blažek ještě ve čtvrtek v komentáři poskytnutém ČTK uvedl, že s odborníky z řad soudců, státních zástupců, advokátů a dalších profesí vede debatu, jak bylo dodržováno a vymáháno platné právo, podle kterého je přípravné trestní řízení neveřejné. „Diskuse o tom je složitá. Ale žádná změna zákona není na stole,“ uvedl.

„Byl bych proto rád, aby zaznělo, že diskuse o trestnosti takzvaných úniků ze spisů nesměřují proti novinářům, ale proti komukoliv, kdo se podílí na nezákonném nakládání s dokumenty, které mají být neveřejné,“ pokračoval.

„Cílí především na orgány činné v trestním řízení, případně na další osoby, které mají přístup k takovým dokumentům umožněn,“ doplnil.

Podle Bělobrádka však není možné veřejně dehonestovat osoby, proti kterým nemá policie ani státní zastupitelství řádné důkazy.

Proti Blažkovu záměru se ale postavil prezident Petr Pavel. „Novinář pracuje s informací, ke které se dostane. Je potřeba, aby se informace, které jsou důvěrné ve smyslu k instituci nebo přímo utajované, nedostávaly ven. Když se ale dostanou, je potřeba hledat viníky především tam, kde byl únik umožněn, to je vše,“ řekl na tiskové konferenci v Senátu, kam ve čtvrtek dorazil.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila by novinář mohl být trestán tehdy, kdy on danou informaci ukradl a kdy ji získal nezákonným způsobem. „To platí pro každého, když se chováme nezákonně, měl by být ten člověk postižen. Je především na policii a na orgánech činných v trestním řízení, aby nepřipustily, aby informace unikaly,“ doplnil.

Pavel Blažek: Přípravné řízení trestní má být podle zákona neveřejné už dnes. Není co „plánovat". Jenže to není dodržováno. Vedu debatu s odborníky ze všech profesí o opatřeních, jak dosáhnout, aby platné právo platilo. Diskuze je složitá. Ale žádná změna zákona není na stole.

„Demokratické hřiště“

Ministr přitom v poslední době čelí kritice. Například v úterý spolek Milion chvilek namaloval před budovu ministerstva spravedlnosti červenou čáru. Chtěli tím vymezit „demokratické hřiště“, které podle nich překračuje tím, že je ve střetu zájmů. Blažek podle nich ohrožuje důvěru občanů v politiky. Ministr v poslední době čelil kritice také za to, že opakovaně žádal informace v kauze kupčení s městskými byty v Brně. Spolek požaduje, aby Blažek rezignoval.

„Takzvaná čára o níž Chvilkaři hovoří, překročena nebyla, vycházejí z mylných informací. V reakci na jejich otevřený dopis jim také otevřeným dopisem odpovím,“ sdělil v týdnu Blažek.