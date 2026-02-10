„Považuji za zásadní se tímto případem důkladně zabývat také proto, aby se zaměstnankyně a zaměstnanci v resortu justice v budoucnu nebáli v obdobných situacích obracet na vedení justičních složek nebo přímo na ministerstvo spravedlnosti,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
„Takové jednání nelze tolerovat, už vůbec ne u soudců, jejichž chování ovlivňuje důvěru veřejnosti v soudnictví jako celek. Osobním dopisem jsem se proto obrátil na všechny zaměstnance resortu s návodem, jak podobné situace řešit,“ dodal ministr. Na základě zjištěných skutečností případně přijme další opatření.
Seznam Zprávy napsaly, že několik žen z ostravského krajského soudu označilo insolvenčního soudce Petra Budína za sexuálního predátora, přičemž první z nich se na vedení soudu obrátila loni v říjnu. Novák podal oznámení až poté, co se o věc začali zajímat novináři.
Úřednice měly podle soudu dojem, že předseda problém nechce řešit, a 90 z nich proto sepsalo společné prohlášení o Budínově nevhodném chování.
Novák serveru řekl, že měl v počátcích kauzy pocit, že Budín ženy obtěžoval „v legraci“. „Třeba při běžném kontaktu v kanceláři na soudním oddělení měl tendenci chytat za oblečení. Někde jí ho nadzvedávat a tak dál. To znamená, nebylo tam takové nátlakové sexuálně motivované jednání ve smyslu dosažení nějakého následku,“ uvedl Novák.
Budína podle vlastních slov důrazně vyzval, aby se usměrnil. Uvedl také, že po prvním oznámení soud změnil rozvrh práce. Rozhodnutí o podání kárné žaloby podle něj nelze učinit z minuty na minutu.
Budín jakékoli násilné chování vůči ženám vylučuje, pro server označil svůj případ za zmanipulovaný, podle něj se proti němu spikli soudci a úřednice. Jako důvod toho, proč nakonec rezignoval na soudcovskou funkci, uvedl, že práce už ho delší dobu nebavila.
„Dotyčný soudce rezignoval na svou funkci, a proto již není možné uplatnit ze strany ministra kárná opatření. Vzhledem k trestnímu oznámení podanému předsedou soudu však bude jeho jednání posuzováno v rámci trestněprávního řízení,“ uvedlo ministerstvo.