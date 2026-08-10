Zubař vyráběl z fotek pacientek dětské porno, dál ordinuje. Tejc to nechá prověřit

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  12:07aktualizováno  12:07
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Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Na snímku ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Ministerstvo spravedlnosti nechá prověřit případ zubního lékaře Petra Vinše, který z fotek svých nezletilých pacientek vyráběl pornografický materiál. Soud mu v květnu uložil osmiměsíční trest podmíněně odložený na zkušební dobu dva a půl roku a pokutu sto tisíc korun, činnost však může vykonávat dál. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má trest za mírný. Server iRozhlas.cz upozornil, že zubař skutečně dál působí v jiné ordinaci.

Vinšovi udělil trest v květnu Krajský soud v Ústí nad Labem na návrh státní zástupkyně Kateřiny Klímové, která pro lékaře žádný zákaz činnosti nepožadovala. Podle webu iRozhlas.cz Klímová uvedla, že kdyby jí navržený trest nebyl přiměřený, pak by ho soud neschválil. Už dříve se také odvolávala na to, že Vinš pornografii nevytvářel pro své uspokojení. Podle ní ho lákal spíše vstup na dark net a pocit, že dělá něco zakázaného.

Rozsudek však rozporuje ministr spravedlnosti. „Považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatelé odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl uložen zákaz činnosti, který by jim zabránil v další práci s dětmi,“ uvedl k případu pro iDNES.cz Tejc.

„Ministerstvo spravedlnosti si již 22. července vyžádalo od státního zastupitelství spisový materiál i jeho stanovisko. Před mým rozhodnutím věc posuzuje odborný útvar dohledu a kárné agendy,“ řekl dále ministr. Pokud by ministerstvo spravedlnosti shledalo, že došlo k porušení zákona, Tejc by věc mohl stížností postoupit Ústavnímu soudu.

Podle něj je nutné se tímto případem zabývat velmi podrobně. „Do budoucna by podobným situacím mohl systémově pomoci také dětský certifikát, který nabývá účinnosti od ledna,“ dodal ministr.

Nebylo jim ani patnáct

Petr Vinš pornografický materiál vyráběl ze snímků svých nezletilých pacientek, které zdánlivě nevinně oblečené nafotil ve své ordinaci kvůli dokumentaci rovnátek. Pomocí AI ale fotografie následně upravil tak, že k obličeji dané dívky přiřadil nahé tělo. Podle zjištění policie měl tímto způsobem zneužít 39 nezletilých pacientek, přičemž 36 z nich bylo mladších patnácti let.

Kromě toho u sebe uchovával další pornografický obsah, který sám prostřednictvím bitcoinů nakupoval na dark netu.

Vinš po květnovém rozsudku sice nesmí ve zdravotnictví podnikat, tedy vést vlastní ordinaci, lékařskou praxi však vykonávat může. Momentálně ordinuje v ústecké městské části Bukov. Někteří rodiče z obav o bezpečí svých dětí své potomky přehlásili k jinému lékaři, mnoho lidí ale v jeho péči zůstává. „Ať se stalo, co se stalo, pro mě je MUDr. Vinš stále nejlepší ortodontista. A doufám, že bude provozovat praxi nadále,“ uvádí například jedna z jeho pacientek pod hodnocením ordinace.

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