Macinka se odmítl omluvit za slova o ústavním puči. Styďte se, reagoval Výborný

Macinka o „ústavním puči“ hovořil ve středu v reakci na předběžné opatření Ústavního soudu, že vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře.
„Pár slov k té omluvě, kterou tedy tady po mně požadujete. Ano, myslím, že jistá omluva na místě je. Takže bych se tady rád veřejně omluvil matce, která celý život pečovala o svoji těžce postiženou dceru a soudila se o výživné s otcem, který se chtěl vzdát odpovědnosti. Omlouvám se jí, že se Ústavní soud tomuto případu věnoval celý jeden rok, než rozhodl,“ řekl Macinka při odpovědi na interpelaci Výborného.
Dal to do kontrastu s rychlostí, jak rozhodl Ústavní soud o předběžném opatření na žádost prezidenta Petra Pavla.
Přidal pak i další případy, kdy Ústavní soud nerozhoduje zdaleka tak rychle.
„Takže já se jim omlouvám ve světle toho, že nejenom tito, ale i mnohé další osoby, jichž se podobně zdlouhavé případy týkaly, včera musely nevěřícně zírat, jak je možné, že to i v jiném případě lze stihnout i za vlastně několik hodin. Takže já myslím, že včerejší bleskové rozhodnutí Ústavního soudu je svojí účelovostí a neskrývaným politickým aktivismem důkazem úpadku politické i právní kultury v naší zemi,“ řekl Macinka.
„Není a už nikdy nebude prezidentem všech,“ prohlásil šéf Motoristů sobě. Mnozí už podle něj nebudou věřit ani Ústavnímu soudu.
„Řada lidí už mu nikdy nebude věřit, že není jen dalším aktérem politického boje. Takže mě opravdu mrzí, že Petr Pavel se svými poradci a soudci uvrhli naši zemi do rozvratu a českou společnost do chaosu,“ tvrdí ministr zahraničí.
Tejc ujišťuje, že vláda nebude navrhovat zrušení Ústavního soudu
Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc při interpelacích ujišťoval, že vláda nemá v úmyslu zrušit Ústavní soud.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek totiž den před tím prohlásil, že Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat. Těmito slovy taktéž reagoval na předběžné opatření Ústavního soudu.
„Já vás mohu ujistit, že tato vláda nebude navrhovat zrušení Ústavního soudu. Ústavní soud je pevnou součástí našeho systému. A byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat,“ řekl Tejc.
Odpovídal na interpelaci místopředsedy STAN Karla Dvořáka, který se ho ptal na to, zda se zastane Ústavního soudu.
„Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci, zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému. Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení. Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat,“ tvrdil ve středu Turek.