Ministr Staněk popřel, že křtil Grebeníčkovu knihu. Byl to křest, kontruje mluvčí komunistů

PRAHA Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odmítl tvrzení, že křtil knihu poslance Miroslava Grebeníčka (KSČM), ve které někdejší předseda komunistů kriticky popisuje církevní restituce a vývoj katolictví v Česku. Staněk na Twitteru ve čtvrtek uvedl, že obsah knihy nehodnotil a akce se zúčastnil jako vánočního setkání poslaneckého klubu KSČM.

O účasti ministra kultury na předvánočním křtu Grebeníčkovy nové knihy Ve znamení kříže informoval ve středu server iDnes.cz. Staňka za to kritizoval například bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). „Stydím se za současného ministra kultury Antonína Staňka! Tím, že tzv. ‚pokřtil‘ Grebeníčkovu knihu o církevních restitucích, překročil všechny meze,“ napsal Herman na Twitteru.



Antonín Staněk (Twitter) @StanekAntonin Knihu jsem nekřtil, pouze jsem směrem k autorovi a zúčastněným pronesl pár vět s obecným konstatováním, že žijeme v demokratické společnosti, v níž můžeme vyjadřovat různé názory. Knihu, její obsah či úhel pohledu jsem nehodnotil. odpovědětretweetoblíbit

Staněk: V demokracii lze vyjadřovat různé názory

Staněk se ve čtvrtek na stejné sociální síti ohradil. „Knihu jsem nekřtil, pouze jsem směrem k autorovi a zúčastněným pronesl pár vět s obecným konstatováním, že žijeme v demokratické společnosti, v níž můžeme vyjadřovat různé názory. Knihu, její obsah či úhel pohledu jsem nehodnotil,“ napsal.



Kategoricky popírá, že Grebeníčkovu knihu křtil. „Dne 20. 12. jsem se v Poslanecké sněmovně zúčastnil vánočního setkání poslaneckého klubu KSČM, což je naprosto standardní záležitost. Součástí setkání byla reprezentace knihy,“ dodal Staněk.

Jinak to ale zřejmě viděli komunisté. „Je to kulturní akce, když to pokřtí ministr, tak to má váhu,“ řekla deníku Právo k akci mluvčí komunistů Helena Grofová.

Sněmovna v polovině prosince posunula do závěrečného schvalování předlohu poslanců KSČM o zdanění peněžitých náhrad, které dostávají církve od státu za majetek nevydaný v restitucích. Hlasování by se mohlo uskutečnit na schůzi, která začne ve druhé polovině ledna. Zdanění náhrad patří k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.