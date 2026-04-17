Šťastný chce rentu pro úspěšné sportovce, aby se nedostávali do finančních problémů

  12:25
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) navrhují, že by úspěšní sportovní reprezentanti mohli získat od Národní sportovní agentury podporu na své vzdělávání a po ukončení kariéry rentu. Chtějí to v rámci doplnění zákona o podpoře sportu.

Šťastný změny představil při pátečním druhém sněmovním čtení doprovodné novely k navrhovanému zákonu o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit služební zákon. Předloha zahrnuje i sportovní zákon.

Na jednání vlády přichází ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. (23. února 2026)
Boris Šťastný (Motoristé sobě) po jednom z jednání o programu vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. (23. října 2025)
Patrik Nacher (ANO) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou opozice svolala k projednání růstu cen pohonných hmot, rizika inflace a budoucnosti veřejnoprávních médií. (16. dubna 2026)
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé)
„Olympionici věnovali roky života reprezentaci, často na úkor kariéry i finančního zajištění. Pokud se dnes ocitnou v těžké sociální situaci, stát by k nim neměl zůstat lhostejný. Proto přicházíme s návrhem na sociální rentu pro bývalé reprezentanty jako uznání jejich zásluh i jako pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují,“ napsal na síti X Šťastný.

„Sportovní kariéra je zpravidla časově omezená, fyzicky náročná a často nejistá. Umožnění podpory vzdělávání vrcholových sportovců vytváří předpoklady pro jejich lepší uplatnění na trhu práce po ukončení aktivní sportovní činnosti,“ uvedli předkladatelé v důvodové zprávě.

Možnost renty by podle nich měla pomoci zamezit situacím, kdy se bývalí olympionici a další reprezentanti mohou po konci ve vyšším věku ocitnout v sociálně nebo ekonomicky znevýhodněné situaci.

Šťastný prosazuje i další úpravy zákona o podpoře sportu. Národní sportovní agentura by měla výslovně získat pravomoc rozhodovat o ocenění sportovců za mimořádné sportovní výkony nebo za mimořádný přínos rozvoji sportu. Podporovat by nově mohla také školní a vysokoškolský sport.

Místo sportovního rejstříku navrhuje Šťastný zavedení Národního registru sportu jako centrálního systému evidence sportovních subjektů, sportovců, trenérů, sportovních zařízení a dalších relevantních subjektů působících ve sportu. Nově by registr zahrnoval i ty sportovní subjekty, které nežádají agenturu o podporu.

Měli by někdejší úspěšní sportovní reprezentanti pobírat rentu?

K odpolitizování Národní sportovní agentury by mělo podle ministra vést zrušení její dozorčí komise. „Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky agentury je již dnes zajištěna jinými nástroji veřejné kontroly,“ tvrdí Šťastný. Zmínil veřejnosprávní kontrolu ministerstva financí a možnost prověrky Nejvyšším kontrolním úřadem.

Úpravy Šťastného také vymezují pojem trenéra a mění Národní rozhodčí soud pro sport, jenž se zabývá dopingovými prohřešky a disciplinárními delikty, na Národní sportovní arbitrážní komisi. Zákon by měl navíc zdůraznit, že smyslem podpory sportu a pohybových aktivit je zlepšování kvality života a zdravotního stavu obyvatel.

