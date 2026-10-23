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Tejc nesouhlasí se Štrasburkem. Žádá přezkum dvou kauz s možným rasovým motivem

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  13:30aktualizováno  13:30
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Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
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Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
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Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) požádal o postoupení dvou rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) jeho velkému senátu. V obou těchto případech rozhodl štrasburský soud o porušení práv ze strany České republiky. Ministr to dnes uvedl na síti X s tím, že tak vyjádřil nesouhlas s některými závěry soudu, zejména pokud jde o posouzení možného rasového motivu.

Podle serveru Česká justice se případy týkají bitky vodáků s Romy v Sokolově a smrti Roma pod vlivem pervitinu při policejním zásahu v Teplicích. V kauze sokolovské rvačky má Česko podle serveru zaplatit 15 tisíc eur (zhruba 365 tisíc korun) romské ženě, která letos v červenci uspěla u ESLP se stížností na to, že policie nevyšetřovala rasový motiv bitky. Český ústavní soud předtím odmítl stížnost jako neopodstatněnou.

„Ve věci jde zejména o otázku, za jakých okolností vzniká státu povinnost prověřovat možný rasový motiv útoku a jaké konkrétní kroky musí orgány činné v trestním řízení v takové situaci učinit,“ sdělilo serveru ministerstvo spravedlnosti.

V druhém případě shledal ESLP podle serveru pochybení Česka při policejním zásahu. Sestra zemřelého Roma se na soud obrátila s tvrzením, že policisté neposkytli bratrovi potřebnou pomoc i kvůli jeho původu.

Muž pod vlivem pervitinu tloukl hlavou do auta, zasahující policisty pokousal a následně zemřel, když mu jeden z policistů čtyři minuty klečel na těle. Štrasburský soud zákrok proti zraněnému muži pod vlivem drog označil za nepřiměřený. „Žádost se zaměří především na způsob, jakým soud posuzoval otázku možného rasového motivu policejního zákroku,“ uvedlo ministerstvo.

Česká justice připomněla, že ESLP vyhovuje žádostem o postoupení případů velkému sedmnáctičlennému senátu soudu jen výjimečně.

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