Rakušan se schází s odbory bezpečnostních svazů, projednají i plánovaný protest

„Očekávám, že ministr vnitra nějakým způsobem přehodnotí své názory a stabilizaci bezpečnostních sborů vezme vážně,“ řekl před jednáním předseda Unie bezpečnostních složek (UBS) Aleš Lehký. Odbory podle něj požadovaly již dříve desetiprocentní růst platů a Rakušan to na veřejných shromážděních slíbil.

„Samozřejmě jsme byli ochotní se nějakým způsobem dohodnout. Vláda si přidala 6,9 procenta. Nevidím jediný důvod, proč by příslušníci bezpečnostních sborů, kteří zasahují v kritických situacích, při povodních atd. neměli mít stejné ohodnocení,“ uvedl předseda UBS. Spokojeni by tak podle něj mohli být zástupci s přidáním zhruba 4 tisíc korun. Stejně to vidí například hasiči, kteří jsou podle jejich odborového zástupce Pavla Michailoviče podhodnocení a nekonkurenceschopní.

Unie bezpečnostních složek stále plánuje kvůli platům a situaci ve sboru 21. listopadu před budovou ministerstva vnitra protest. Lehký upozornil, že k jeho zrušení by potřeboval nejen Rakušanův slib na splnění odborářských požadavků, ale i garance. Dodal, že se situace týká i vězeňské služby či celníků, potřeba je proto i souhlas ministra spravedlnosti Pavla Blažka či ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS).

Kvůli nízkým platům a rostoucí byrokracii protestovali někteří policisté již minulý týden. V případech, kdy jim to zákon dovoloval, například neukládali pokuty. Místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů a organizátor protestů z minulého týdne Martin Červenka v pondělí po jednání s policejním prezidentem Martinem Vondráškem uvedl, že podle něj raketově roste počet policistů, kteří od sboru odcházejí do tří let od vzniku služebního poměru. Nedokážou se z platu uživit a musí si hledat jinou práci.

S policejním prezidentem se odboráři již dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která by se měla zabývat tím, jaké agendy policii zbytečně zatěžují a narůstající byrokracií. Ve skupině by měli zasednout policisté ze všech úrovní řízení sboru a dále zástupci všech odborových organizací bezpečnostních složek.