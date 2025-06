Ministr vnitra Vít Rakušan zároveň přiznal, že po čtvrteční schůzi, kdy nedošlo na schválení v koalici předjednaného usnesení, zaznívají v klubu „vyhrocené“ hlasy. STAN podle Rakušana nejde na úterní schůzi ani s personálními požadavky. Tedy nechce, aby skončil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Na večerním bilaterální schůzi STAN a ODS, kde mají strany vzájemné spory řešit, bude podle Rakušana i premiér Petr Fiala. „Za nás tam budou přítomni naši ministři. Plus tam bude místopředseda našeho hnutí Jan Farský. Je to opravdu reprezentativní sestava,“ doplnil šéf Starostů.

„Selhání jednotlivce nebo systémová chyba“

V době, kdy vláda a instituce bojují s poklesem důvěry, je podle Rakušana na místě, aby spolu dvě největší vládní strany hovořily.

„Abychom si řekli, jakým způsobem dál půjdeme či si definovali, jak bude vypadat celý procesní audit toho, co se stalo. Jestli budeme schopni vyhodnotit, zda je to selhání jednotlivce nebo nějaká systémová chyba,“ řekl dále. Doplnil, že pokud je nějaká chyba v systému, třeba v tom, jakým způsobem může stát přijímat dary, je potřeba přijít s nějakým opatřením.

„Nechceme, aby situace byla nějak zlehčována. Sami jsme si prošli svými problémy a víme, že jakákoliv bagatelizace problému přispívá spíše k tomu, že se krize prohlubuje,“ pokračoval.

Podle něj by zřejmě laciné politické body a pohodlnost přineslo to, že by se STAN rozhodl z vlády odejít. „Takhle ale my Starostové k politice nikdy nepřistupujeme. Ani v dobách, které nejsou jednoduché,“ zdůraznil s tím, že by byl rád, kdyby vláda dokončila svůj mandát.

Rakušan odmítl, že by kývl na Dvořákův odchod

„Zároveň přiznávám, že reakce na některé situace z minulého týdne náš poslanecký klub nepřijal úplně pozitivně,“ doplnil. Současně odmítl, že by souhlasil s tím, aby na ministerstvu spravedlnosti skončil jejich náměstek Karel Dvořák.

STAN naopak chce, aby měl Dvořák přístup do celého agendového systému a aby mohl s celým procesem seznámit novou ministryni spravedlnosti Evu Decroix.

„Hodit vinu na všechny“

Hnutí STAN opakovaně tvrdilo, že jeho lidé o akci s bitcoiny na ministerstvu spravedlnosti nevěděli. Podle zjištění iDNES.cz však neříkalo pravdu. Náměstek ministra Dvořák se o bitcoinové operaci dozvěděl minimálně v polovině loňského prosince. Tehdy mu přišel e-mail, ve kterém se nabídka daru bitcoinů státu řešila.

Ministerstvu psal Kárim Titz, advokát dárce Tomáše Jiřikovského. Popsal detaily celého případu i trestní minulost drogového dealera Jiřikovského. STAN tvrdí, že ani to není důkaz, že se na bitcoinové kauze jakkoli podíleli. Podle nich je to jen snaha ODS „hodit vinu na všechny“.