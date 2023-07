Nemusíme přijímat uprchlíky, ani za ně platit jiným státům, tvrdí Rakušan

„Česká republika odmítla relokační kvóty. Nikdo nám nebude říkat, že musíme přijmout nějaký počet migrantů. To tento azylový migrační pakt neobsahuje. Je tam takzvaná finanční solidarita, ale teď se podívejme na aktuální situaci. Máme na našem území 325 tisíc lidí z Ukrajiny. Z tohoto pohledu z finanční solidarity můžeme jenom těžit,“ řekl Rakušan na CNN Prima NEWS.

Dodal, že Česká republika je v současné době, kdy jsou na jejím území tři procenta ukrajinských uprchlíků, dotčenou zemí. „Jsme zemí, která migrací trpí více než země jiné. Peníze nebudeme platit, dokud u nás bude více než dvě procenta migrantů,“ vysvětlil ministr vnitra.

Výsledek dohody pro Česko označil za výborný. „Nemáme relokační kvóty, tedy nemusíme přijmout ani jediného uprchlíka. Navíc jsme vyjednali výjimku, že nemusíme ani platit do solidárního mechanizmu. Já si lepší výsledek představit neumím,“ uzavřel.

Volby do europarlamentu

Rakušan také představil plány na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Za úspěch by předseda STAN považoval, pokud by jeho hnutí dosáhlo ve volbách do europarlamentu na dvojciferný výsledek.

„Jsou to volby, kdy můžeme ukázat, že jsme na trajektorii růstu. Jsme proevropské hnutí. Máme obrovskou šanci. Budeme mít silnou kandidátku, kterou připravuje Jan Farský,“ předestřel Rakušan.

Následně vyloučil, že by do europarlamentu kandidoval Stanislav Polčák, který byl dříve spojovaný s kauzou Dozimetr, kvůli čemuž odstoupil z předsednictva hnutí. „Přeji si, aby se lídrem stal právě Jan Farský,“ dodal ministr vnitra.

Hnutí STAN bude podle dřívější dohody v rámci pětikoalice navrhovat budoucího eurokomisaře. „Tuto dohodu musíme obnovit. O konkrétních jménech zatím nechci mluvit,“ řekl Rakušan, který by rád zvedl témata jako energetickou soběstačnost či komunitní energetiku.

Dotace pro vyrovnání rozdílů

Dalším z témat, o kterém se Rakušan zmínil, je přerozdělování dotací. Podmínky pro získání dotací jsou podle něj nastaveny nevýhodně pro chudší oblasti a dotace tak neslouží svému účelu. „Peníze budou vlastně trochu zbytečně konzumovat ti, kteří jsou na tom dobře,“ kritizuje Rakušan současné nastavení dotací a navrhuje jejich revizi.

„Je dobré udělat tlustou čáru, revizi všech národních dotačních programů. Velké holdingy nepotřebují dostávat velké dotace. Ty mají mířit za malými a středními producenty,“ uzavřel ministr vnitra.