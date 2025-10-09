Ministr vnitra Rakušan promluví o nezávislosti policie a trestního řízení

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Okamura, který je obžalovaný z podněcování k nenávisti, své stíhání označuje za politicky motivované. „Je potřeba tam udělat výměnu, protože chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravdu háklivý,“ prohlásil v úterý předseda hnutí SPD.
Vondrášek s jeho slovy nesouhlasí a politickou motivaci odmítá. „Až bude český policejní prezident jakkoliv zasahovat do trestního řízení, či snad dokonce rozhodovat o zahájení trestního stíhání konkrétních fyzických či právnických osob, bude v tomto státě něco hodně špatně,“ uvedl pro iDNES.cz.
„Tuto kompetenci má pouze k tomu příslušný policejní orgán a dozorový státní zástupce, nikoli policejní prezident,“ dodal Vondrášek.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil Okamurova slova za nevhodná a ve středu na tiskové konferenci řekl, že policejního prezidenta hnutí ANO měnit nebude.