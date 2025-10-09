Ministr vnitra Rakušan promluví o nezávislosti policie a trestního řízení

Autor:
  10:12aktualizováno  10:12
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se vyjádří k nezávislosti práce policie a trestního řízení. Šéf SPD Tomio Okamura v úterý prohlásil, že by v případě vstupu do vlády jeho hnutí usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu předvolebních plakátů. Rakušan svolal brífink na 11:30 a iDNES.cz jej bude vysílat živě.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Okamura, který je obžalovaný z podněcování k nenávisti, své stíhání označuje za politicky motivované. „Je potřeba tam udělat výměnu, protože chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravdu háklivý,“ prohlásil v úterý předseda hnutí SPD.

Vondrášek s jeho slovy nesouhlasí a politickou motivaci odmítá. „Až bude český policejní prezident jakkoliv zasahovat do trestního řízení, či snad dokonce rozhodovat o zahájení trestního stíhání konkrétních fyzických či právnických osob, bude v tomto státě něco hodně špatně,“ uvedl pro iDNES.cz.

„Tuto kompetenci má pouze k tomu příslušný policejní orgán a dozorový státní zástupce, nikoli policejní prezident,“ dodal Vondrášek.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil Okamurova slova za nevhodná a ve středu na tiskové konferenci řekl, že policejního prezidenta hnutí ANO měnit nebude.

Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
30 fotografií
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.