Rakušan: Ministerstvo spustí platformu pro organizaci pomoci i dobrovolníků

Podle Rakušana žádost o vízum v Česku je nyní pro Ukrajince velmi jednoduchá věc. „Ti, kteří nevědí kam jít, tak v Moravskoslezském kraji je středisko, kam mohou přijít a budou ubytováni či jim bude poskytnuta rada, kam mají jít,“ řekl Rakušan v České televizi.

„Nikdo je odtud vyhazovat nebude. My je tady naopak vítáme. Bohužel se nám objevuje druhá věc. Objevují se nám útoky na ruské děti ve školním kolektivu. Nešikanujme Rusy, kteří žijí v České republice,“ řekl v sobotu večer Rakušan s tím, že v Česku by neměli být šikanováni Rusové, kteří zde žijí.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Informace pro občany Ukrajiny za @vnitro. Pro nově příchozí otevíráme nové Registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty. O speciální pobytové oprávněni můžou požádat i ti, kteří tu již s námi žijí. https://t.co/452gzbr8N8 oblíbit odpovědět

„Chceme na Ukrajinu posílat zdravotnický materiál,“ řekl ministr vnitra. Podle Rakušana mnozí Ukrajinci přichází do Česka po vlastní ose, takže přehled či limit žádný není. „Musíme prostě pomáhat,“ pronesl.

Ohledně přechodu na třetí či čtvrtý stupeň záleží podle Rakušana, kdyby došlo na 5 tisíc ubytovaných, které jsou státem garantované.

„Zatím to zvládáme. Cítím poptávku starostů i hejtmanů. Dnešním rozhodnutím jsme zřídili středisko, které bude neustále v pozoru. Jsou tam hasiči i policisté, lidi ze správy ubytovacího zařízení, veškeré problémy budeme řešit 24/7,“ doplnil Rakušan.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Pro občany Ukrajiny, kteří přijeli do ČR a potřebují jakékoli zdravotnické informace, jsme připravili speciální infolinku v ukrajinštině. Volejte 1221 a hned po zazvonění volte možnost 8. Naši operátoři a operátorky hovoří ukrajinsky. Infolinka pro občany Ukrajiny. https://t.co/vJTyJtiU2F oblíbit odpovědět

Rakušan také v sobotu na Twitteru informoval o tom, že Německo rozhoduje o vyloučení Ruska ze systému SWIFT. „Věřím, že se tak stane co nejdříve. Za Českou republiku máme jasné stanovisko: bylo by to správné rozhodnutí,“ dodal ministr vnitra.