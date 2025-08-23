Fiala a Rakušan se sejdou v úterý. Židle i veřejnost budou, vyzval šéf STAN Hřiba

„Předsednické pivo s Petrem Fialou. Ťukneme si na to, že přes všechny programové a názorové rozdíly se spolu umíme normálně bavit, takže po volbách dokážeme složit vládu bez Babiše. Prostě na dobrou budoucnost. Židle pro Zdeňka Hřiba tam bude, kdyby si to rozmyslel, a jak znám tenhle lokál, veřejnost tam bude taky,“ napsal na sociální síti Rakušan.
Schůzka, na které chtěl předseda STAN Rakušan spolu s lídrem koalice SPOLU Fialou a předsedou Pirátů Hřibem deklarovat odmítavý postoj stran k povolební spolupráci s hnutí ANO, se měla podle prvotních informací konat o víkendu. Jenže poté Piráti ze setkání ustoupili.
Hřib totiž trval na veřejném formátu setkání a vyzval bývalé vládní koaliční partnery, aby podobně jako Piráti uspořádali vnitrostranická hlasování o závazku nespolupracovat s ANO. Už ve čtvrtek Piráti oznámili, že by chtěli jednat i o programových bodech.
Odmítnout koalici s ANO je potřeba
„Zdeněk Hřib nakonec pozvání na předsednické pivo opět odmítl, protože předem ohlášené setkání v hospodě s jasně deklarovaným účelem považuje za ‚tajné‘. Věřím, že to neznamená odmítnutí spolupráce po volbách, protože k vládě Andreje Babiše s extrémisty, kterou shodně vylučujeme, neexistuje jiná alternativa než právě spojenectví Starostů se SPOLU a Piráty,“ uvedl v týdnu Rakušan.
Měnit účel setkání na konfliktní debatu v předvolební době, kdy jsou takových setkání naplánované desítky, podle něj nedává smysl.
„Mým cílem bylo setkáním tří lídrů ukázat, že spolu umíme normálně lidsky mluvit. Pan Hřib se možná bál, že by to nějak oslabilo pirátskou bojovnou rétoriku. Já osobně se nepřestanu snažit ani během ostré kampaně dávat lidem naději, že dobrý povolební scénář je možný a realistický,“ uzavřel Rakušan.
Hřib následně reagoval opáčením, že nic neodmítl, pouze trval na tom, aby bylo setkání veřejné. „Nejde o konfrontaci, ale o transparentnost směrem k voličům,“ uvedl na síti X. Před tím napsal, že odmítnout koalici s ANO je jistě potřeba a Piráti už tak ostatně dávno učinili ve své veřejné povolební strategii.