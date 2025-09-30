Jak stát zajistí řádný průběh voleb? Rakušan svolal tiskovou konferenci

  13:52
Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan na úterý svolal tiskovou konferenci, na které chce promluvit o opatřením přijatých k zajištění řádného průběhu voleb do Poslanecké sněmovny. Začne v 15:30 a iDNES.cz ji odvysílá živě.

Ohledně bezpečnosti při volbách policie na sociální síti X informovala, že posílí hlídky v okolí volebních místností.

„Připraveni budou i naši pyrotechnici se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin, abychom případné výhrůžky uložením nástražného výbušného systému ve volebních místnostech byli schopni relevantně prověřit v co nejkratším čase,“ uvedla dále policie na sociální síti.

Zároveň upozornila, že policie bude také přítomna na místech, kde bude docházet k přebírání a sčítání volebních hlasů. „Na opatření budou každý den nasazeny stovky policistů, a to s cílem zajistit hladký průběh voleb a co nejvíce eliminovat možnosti jejich narušení,“ podotkla policie.

Současně však uklidnila, že v nyní nemá žádné informace o tom, že by měl být narušen průběh voleb či že by mělo docházet k narušování veřejného pořádku v okolí volebních místností.

