Jak stát zajistí řádný průběh voleb? Rakušan svolal tiskovou konferenci

Ohledně bezpečnosti při volbách policie na sociální síti X informovala, že posílí hlídky v okolí volebních místností.
„Připraveni budou i naši pyrotechnici se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin, abychom případné výhrůžky uložením nástražného výbušného systému ve volebních místnostech byli schopni relevantně prověřit v co nejkratším čase,“ uvedla dále policie na sociální síti.
Zároveň upozornila, že policie bude také přítomna na místech, kde bude docházet k přebírání a sčítání volebních hlasů. „Na opatření budou každý den nasazeny stovky policistů, a to s cílem zajistit hladký průběh voleb a co nejvíce eliminovat možnosti jejich narušení,“ podotkla policie.
Současně však uklidnila, že v nyní nemá žádné informace o tom, že by měl být narušen průběh voleb či že by mělo docházet k narušování veřejného pořádku v okolí volebních místností.