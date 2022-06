„Řešili jsme kauzy STAN a jejich očistu, kdy má být celostátní sněm, před tím proběhnou změny v pražské organizaci. Apelovali jsme na reálné a kompletní odstřihnutí od konkrétních lidí napojených na Redla a spol., z našeho pohledu by měly být změny razantní,“ uvedl Michálek. Návrat Polčáka podle něj není v plánu.

Ještě před schůzkou ale Hospodářským novinámMichálek ale řekl, že v souvislosti s korupční kauzou Hlubuček chtějí Piráti přitvrdit a připustil, že zvažují i možnost požadavku na rekonstrukci Fialova kabinetu či rezignaci šéfa STAN a ministra vnitra Víta Rakušana. Rozhodujícím momentem měla být právě schůzka se STAN, na které má Pirátům vysvětlit detaily ohledně výměny policejního prezidenta. Michálek její termín pro deník neuvedl. V pondělí se následně uskutečnila.

„Případně jsme připraveni řešit i personální nominace nebo rekonstrukci vlády. Variant je víc, protože koaliční smlouva se uzavírala za určitých okolností a je podle mě správné vyhodnotit, jestli potřebujeme nějaké změny,“ uvedl Michálek před schůzkou.

Po ní už ale potvrdil, že jsou s vysvětlením spokojení. „Vyslechli jsme podrobné vysvětlení ohledně policejního prezidenta tak, jak ho Vít Rakušan prezentoval i na K5 včetně popisu schůzky, která před jmenováním vlády proběhla. Považujeme vysvětlení za dostatečné a nevidíme tuto změnu jako důvod pro odstoupení,“ sdělil Michálek.

STAN v souvislosti s kauzou prověřuje obdržené dary, plánuje, že vrátí všechny spojené s Redlem. Spojitost s ním zatím našlo hnutí u daru 300.000 korun z roku 2020. „Shoda je v tom, že u darů STAN z pochybných zdrojů bude ekvivalent odveden státu, což by mělo platit pro všechny strany,“ poznamenal šéf poslanců Pirátů.

Ani podle poslance z KDU-ČSL Marka Výborného není ke změně ve vládě důvod. „Nevidím jediný důvod k nějaké významnější rekonstrukci vlády,“ řekl v pondělí v České televizi Výborný.

„Zároveň budeme chtít mít rychle obsazené ministerstvo školství, je pro nás zásadní. O rekonstrukci vlády nevíme a jako KDU-ČSL ji neprosazujeme. Nemáme jediný důvod zpochybňovat postavení Víta Rakušana. Z toho, co víme, není nijak zapojen do kauzy a ani se s těmi lidmi nestýkal, na rozdíl od pana Gazdíka,“ popsal Výborný.

První návrhy na ministra školství chce Rakušan představit premiéru Petru Fialovi z ODS v úterý. Kandidáta hodlá vybrat do konce týdne, pak budou konzultace se Zemanem

Schůzka proběhla překotně a nestandardně, tvrdí Michálek

Bývalý policejní prezident Jan Švejdar svou rezignaci oznámil na začátku letošního roku, a to ke konci března. Švejdar tehdy řekl, že mu přišlo, že si nový ministr vnitra Rakušan jeho práce nevážil a přiznal, že o svém odvolání z funkce věděl už od konce října.

Vyšlo ale najevo, že Rakušan se s bývalým šéfem policie Švejdarem sešel už loni na začátku prosince. „Ta první schůzka - byť pan ministr ještě nebyl ve funkci - proběhla myslím 7. 12. Já jsem z vyjádření pana ministra pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta,“ přiznal na začátku roku Švejdar.

Kritici následně upozorňovali, že postup nebyl správný a vyvolával pochybnosti, což později připustil i samotný Rakušan. Podle něj jeho schůzka se Švejdarem byla nešťastná a nevhodná. „Odmítám, že bych na něho naléhal,“ hájil se tehdy po schůzce Rakušan.

Šéf hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš v minulém týdnu v souvislosti s kauzou Hlubuček uvedl, že důvodem této výměny mělo být právě vyšetřování Hlubučka. Rakušan i Švejdar vzápětí odmítli, že by o Hlubučkovi mluvili.

Jan Švejdar @jan_svejdar Přesto, že jsem od Vás očekával totéž a přesto, že se mi nelíbí způsob Vaší výzvy, nemám rád, když jsem zatahován do něčeho, co se mě netýká.

Takže: NIKDY se mě na pana Hlubučka NIKDO neptal a NIKDY jsem o tom s nikým nemluvil. Tedy ani s @Vit_Rakusan.

https://t.co/CL0evGAJlI oblíbit odpovědět

Piráti podle Michálka chtějí o výměně zjistit více. „Proběhla poměrně překotně a nestandardně. Je to ale záležitost, na kterou si lze udělat úsudek až poté, co uslyšíme vyjádření pana Rakušana,“ řekl Michálek, který datum schůze sdělit podle HN nechtěl.

„Nerozumím, na co kolega Michálek naráží, a předpokládám, že mi to vysvětlí na koaliční schůzce. Že jsem nebyl dlouhodobě spokojen s prací pana Švejdara, tím jsem se netajil. Vyčítal jsem mu především dlouho odkládanou reformu policie,“ reagoval na dotaz HN Rakušan. Odmítl také, že by byl důvod rekonstruovat vládu.

Pirátský europoslanec a 1. místopředseda strany Marcel Kolaja v pondělí v reakci na to pro Českou televizi poznamenal, že do voleb se STAN šli, protože chtěli politickou změnu. „Máme se STAN program, budeme ho naplňovat a budeme požadovat po hnutí STAN, aby se takovéto kauzy neopakovaly a pokud se nějaké kauzy znovu objeví, tak aby tyto mafiánské struktury vyřízly,“ komentoval kauzu Kolaja.

Po rezignaci Rakušana volá řada opozičních poslanců. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš hovoří o organizovaném zločinu, šéf SPD Tomio Okamura o mafii. Proti slovům Babiše se však Rakušan ohradil.

„Na rozdíl od ANO vlastní problémy řešíme. Nevoláme, že jde o kampaň, ani nemusíme upravovat vlastní stanovy abychom někoho udrželi u vesla. Běžte si, pane předsedo, o organizovaném zločinu popovídat s odsouzeným Švachulou nebo na Čapí hnízdo,“ uvedl na svém Twitteru. STAN se zastal i premiér Petr Fiala.

Soud rozhodne o čtvrté vazbě

V kauze korupce v dopravním podniku chtěla Národní centrála proti organizovanému zločinu podle médií minulý týden obvinit celkem 13 lidí, zastihla jich ale jen deset. Jedním z nich je nyní již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), který stejně jako Redl skončil ve vazbě.

Jedenáctý podezřelý, podnikatel a Redlův blízký spolupracovník Pavel Kos, se podle Radiožurnálu přihlásil policii v neděli. Podle serveru Seznam Zprávy bude v úterý Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodovat o jeho vazbě.

Zbývající dva podezřelí - exmanažer dopravního podniku Matej Augustín a podnikatel Pavel Dovhomilja - byli v době razie v zahraničí. Česká televize dnes uvedla, že Augustína, který se nyní vrátil ze Slovenska, už policie zadržela a obvinila.

Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN.

Stíhaný podnikatel Michal Redl z kauzy Hlubuček je nesvéprávný, rozhodl už v polovině května Okresní soud v Plzni, a to s platností na dalších pět let. Soud Redlovi navíc zvedl finanční částku, se kterou může sám měsíčně nakládat. Kvůli nesvéprávnosti se přitom podnikatel stíhaný nyní s pražským exradním Petrem Hlubučkem už v minulosti v jiné kauze trestu vyhnul. Vyšetřovatelé chtějí rozhodnutí soudu zvrátit.