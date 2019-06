Ministr Vojtěch měl údajně shánět informace přes stíhaného lobbistu Horáčka

Praha Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) sháněl v minulosti informace o platech manželky ministra ČSSD či pracovníků České televize přes lobbistu Tomáše Horáčka, stíhaného nyní policií. V pondělí to uvedl Český rozhlas - Radiožurnál. Vojtěch potvrdil, že Horáčkovým prostřednictvím podával žádosti o údaje na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Tvrdí ale, že ho Horáček oslovil sám.

Podle e-mailů zveřejněných rozhlasem minimálně v případě České televize sám Vojtěch žádal Horáčka, ať za něj žádost o údaje podá. Podle opoziční ODS má Vojtěch opustit post ministra, pokud se potvrdí, že spolupracoval s Horáčkem.



Vojtěch sháněl informace podle rozhlasu v roce 2015, kdy byl tajemníkem tehdejšího ministra financí a šéfa hnutí ANO, nynějšího premiéra Andreje Babiše. Vojtěch tehdy řešil s lobbistou Horáčkem přes e-mail například žalobu, kterou se chtěl domoci údajů o platu manželky tehdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka - Zdenky Němečkové Crkvenjaš. „Trochu jsem upravil, ale jinak super. Díky moc. Pošlete mi pak, prosím, finální verzi, jak došla k soudu. Ještě jednou díky za spolupráci,“ napsal Vojtěch v srpnu 2015 Horáčkovi. Žalobu tehdy podala Horáčkova advokátka, což rozhlasu potvrdila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Vojtěch popírá, že Horáčka vyhledal sám

Vojtěch uvedl, že se na ministerstvu financí v letech 2014 až 2017 zabýval hospodařením nemocnic a Horáček se mu sám z vlastní iniciativy nabídl, že mu se zprůhledňováním zdravotnictví pomůže podáním žádostí o informace. „Pan Horáček mi v době, kdy jsem ještě netušil, co je zač, nabídl, že tyto žádosti podá. Vzhledem k tomu, že je může podat kdokoliv, neviděl jsem na tom nic špatného. Pokud by mi to tehdy pan Horáček nenabídl, podal bych ty žádosti dřív, nebo později sám,“ tvrdí Vojtěch.

Vazebně stíhaný podnikatel a lobbista Tomáš Horáček.

Třeba v případě žádosti o informace o hospodaření České televize a platech jejích zaměstnanců však Vojtěch podle rozhlasu poprosil Horáčka o podání žádosti sám. „Mohl bych na Vás mít ještě jednu prosbu? Potřeboval bych poslat žádost podle zákona číslo 106 na Českou televizi, kde jsou velké otázky, pokud jde o její hospodaření,“ napsal Vojtěch Horáčkovi v dubnu 2015. „Přiznám se, že už si nepamatuji, proč to bylo. Asi jsem taky dostal nějakou informaci, že něco není v pořádku,“ odpověděl Vojtěch rozhlasu na otázku, proč chtěl přes Horáčka podat žádost o informace o České televizi.



Některé informace pak mohly proudit až k Babišovi

Tehdejší Vojtěchův nadřízený Babiš měl s ministrem Němečkem dlouhodobé spory a kritizoval i Českou televizi. Vojtěch nepopřel, že část informací získaných přes Horáčka pak Babišovi předal. „Tak možná, že nějaké obecné informace, ano. Ale to si skutečně nepamatuju. Bylo to hlavně pro moje účely,“ řekl rozhlasu. Babiš se k tomu rozhlasu odmítl vyjádřit. Vojtěch ve vyjádření ale popírá, že by chtěl informace využívat k nějakým zákulisním politickým hrám. „Žádné zákulisní hry jsem nehrál, snažil jsem se pouze rozkrývat nekalosti ve zdravotnictví,“ uvedl.

Ministr Vojtěch sdělil, že se mu Horáček mstí za odstřižení od penězovodů ve státních nemocnicích. Stíhaný lobbista je podle policie hlavní postavou kauzy manipulací s nemocničními zakázkami. Vojtěch tvrdí, že v době, kdy byl s Horáčkem v kontaktu, netušil, že byl lobbista. „V té době nikdo nevěděl, že je pan Horáček problematická osoba,“ uvedl. Média už ale před rokem 2015 uváděla, že je Horáček spojován s účelovými nábory takzvaných mrtvých duší do ČSSD.

Vojtěcha kvůli kontaktu s Horáčkem kritizuje ODS. „Pokud se potvrdí informace veřejnoprávního rozhlasu o tom, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve své předchozí funkci tajemníka Andreje Babiše využíval služeb kmotra Horáčka ke snahám o diskreditaci politické konkurence, měl by okamžitě opustit post ministra zdravotnictví,“ uvedla v tiskové zprávě místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Funkce ministra není slučitelná s diskreditačními praktikami předrevoluční StB, přestože si zřejmě Andrej Babiš i Adam Vojtěch myslí opak. Žijeme v roce 2019, ne v roce 1982,“ doplnila.