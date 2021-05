Ministr Vojtěch plánuje na začátku školního roku plošné PCR testování dětí, sejde se s Plagou

PRAHA Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce na začátku školního roku hromadné plošné testování dětí metodou PCR. V pondělí o tom bude debatovat s ministrem Robertem Plagou (oba za ANO). Vojtěch to dnes uvedl v pořadu Partie na CNN Prima News.

„Abychom si byli jisti, že na školách nevznikají klastry,“ zdůvodnil Vojtěch avizovaný krok. Chce předejít situaci, která nastala loni po návratu dětí z prázdnin.



Podle ministra zatím neexistuje finální dohoda. Předpokládá nicméně, že testování by se organizovalo „spíše v rámci škol“. Jasnou strategii chce připravit do konce června, aby se školy mohly včas připravit a aby i rodiče dětí věděli, co je čeká.

Vojtěch už dříve uvedl, že počítá s pokračováním testování dětí na covid-19 i po zářijovém zahájení nového školního roku. Do prázdnin už nechce ve školách rušit povinnost nosit roušky a respirátory.