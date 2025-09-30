Vláda se rozhodla omezit držitele ruských diplomatických a služebních pasů

Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do České republiky. Po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský, podle kterého se to ale netýká diplomatů akreditovaných v Česku a také těch, kteří přes Česko pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.

Na vnitrostátní sankční seznam vláda také podle Lipavského na svém zasedání zařadila pět gruzínských občanů.

Jedná se o náměstka ministra vnitra, tři soudce a státního zástupce. Podle ministerstva zahraničí, které návrh kabinetu předložilo, jsou odpovědní za brutální zásahy při loňských a letošních protestech.

Na seznam přibyli náměstek ministra pro vnitřní záležitosti Aleksandre Darachvelidze, který podle českého ministerstva zahraničí veřejně obhajoval použití síly a násilí ze strany gruzínských bezpečnostních složek proti demonstrantům.

Dále se jedná o soudce Kobu Čagunavu, soudkyni Nino Galustašviliovou, soudce Micheila Džindžoliu a státního zástupce Lašu Kotrikadzeho.

