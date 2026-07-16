Macinka dále uvedl, že případ podle něj nesouvisí se zadržením čínského občana v Praze.
Čínská strana podle Macinky umožnila českým úřadům osobní kontakt se zadrženým Čechem, proto jej navštívili konzulární pracovníci. „Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení čínského ministerstva vnitra. Je v dobrých podmínkách, nic mu neschází, nebere žádné léky,“ uvedl Macinka.
Česká diplomacie podle ministra nemá detailní informace o účelu cesty uvedeného českého občana do Číny a ani o jeho vyšetřování. „Je to izolovaný případ, který budeme konzulárně sledovat. Určitě se nejedná o nějaké reciproční opatření,“ doplnil.
Další možný postup čínských úřadů v případu neuvedl. „Občas se takové případy stávají. Častokrát se to vysvětlí. Já bych z toho nedělal nějaké vyhlašování války,“ uvedl český ministr zahraničí.
Podle Macinky kauza zadrženého Čecha neovlivní nadcházející návštěvu předsedy Sněmovny Tomia Okamury v Číně. „Má tam jednání, která se spíše týkají kulturních otázek a otázek cestovního ruchu,“ řekl. Dodal, že vláda si nepřeje vytváření vlny nepřátelství vůči Číně.
Čínská diplomacie kromě oznámení, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům. Tvrdila, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking takový přístup odmítá a čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy.