Macinka o Čechovi zadrženém v Číně: Byl tam na soukromé návštěvě

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  14:23
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že český občan byl zadržený v Číně kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čech tam byl na soukromé návštěvě, nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci, uvedl dále Macinka.

Macinka dále uvedl, že případ podle něj nesouvisí se zadržením čínského občana v Praze.

Čínská strana podle Macinky umožnila českým úřadům osobní kontakt se zadrženým Čechem, proto jej navštívili konzulární pracovníci. „Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení čínského ministerstva vnitra. Je v dobrých podmínkách, nic mu neschází, nebere žádné léky,“ uvedl Macinka.

Česká diplomacie podle ministra nemá detailní informace o účelu cesty uvedeného českého občana do Číny a ani o jeho vyšetřování. „Je to izolovaný případ, který budeme konzulárně sledovat. Určitě se nejedná o nějaké reciproční opatření,“ doplnil.

Další možný postup čínských úřadů v případu neuvedl. „Občas se takové případy stávají. Častokrát se to vysvětlí. Já bych z toho nedělal nějaké vyhlašování války,“ uvedl český ministr zahraničí.

Podle Macinky kauza zadrženého Čecha neovlivní nadcházející návštěvu předsedy Sněmovny Tomia Okamury v Číně. „Má tam jednání, která se spíše týkají kulturních otázek a otázek cestovního ruchu,“ řekl. Dodal, že vláda si nepřeje vytváření vlny nepřátelství vůči Číně.

Čínská diplomacie kromě oznámení, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům. Tvrdila, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking takový přístup odmítá a čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy.

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