Snad se Macinkovou řečí inspiruje SPD, zní z opozice. Projev chválí i Pavlův poradce

  14:38aktualizováno  14:59
Projev ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) na půdě OSN, kde vyzval Rusko, aby zastavilo válku, a prohlásil, že žádná velmoc nemůže vyhrát boj s realitou, oceňují i opoziční politici. Zaznívají však i výhrady, že klíčové budou další Macinkovy kroky a pozice celé vlády Andreje Babiše (ANO).
Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Žádná velmoc nemůže porazit realitu, vzkázal Macinka Lavrovovi
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) se během své návštěvy USA...
Poslanci Jana Černochova a Jan Lipavský na jednání sněmovny o státním rozpočtu...
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) upozornil, že samotná rétorika nestačí. „Kéž by takhle mluvil pořád, ale slova dnes již nestačí, je potřeba pracovat na tom, aby se Ukrajina dokázala bránit, na to potřebuje peníze a zbraně,“ uvedl pro iDNES.cz. Zároveň kritizoval Babišovu vládu. že škrty brutálně poškodila peníze na humanitární pomoc a na zbraně „dává nulu“.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan Macinkova slova ocenil, zdůraznil však nutnost konkrétních činů. „Takovým hlasem má naše diplomacie mluvit vždy a všude. A především mají za podobnými slovy, která bych podepsal, následovat také konkrétní činy,“ uvedl.

Podle něj by mělo jít o jasnou podporu Ukrajiny, ať jde o muniční iniciativu, aktivitu v koalici ochotných nebo humanitární a vojenskou pomoc napadené zemi. „Aby nevzniklo podezření, že jde jen o líbivou zástěrku nad nepříliš pohlednou alibistickou politikou současné vlády, kterou lze shrnout jejím heslem ‚není to naše válka‘,“ varoval.

„Přestože tedy slova ministra Macinky vítám jako první vlaštovkou, jak víme, jedna vlaštovka jaro nedělá,“ dodal.

I šéf TOP 09 Matěj Havel uvítal změnu rétoriky ministra zahraničí. „Oceňuji obsah projevu ministra Macinky na půdě OSN. Blíží se tomu, jak si TOP 09 představuje českou zahraniční politiku. Věřím, že se inspirují i koaliční partneři, zejména SPD,“ sdělil pro iDNES.cz.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o komentář také šéfa koaliční SPD Tomia Okamuru a místopředsedu hnutí Radima Fialu. SPD dlouhodobě zastává protiukrajinské postoje. Do vydání článku nereagovali. Současná Babišova vláda je pak obecně mnohem rezervovanější k podpoře Ukrajiny než předchozí kabinet Petra Fialy (ODS), prioritu vidí spíše v hájení zájmů českých občanů.

Líbil se vám projev ministra Macinky v OSN?

Macinka ve svém projevu mimo jiné uvedl, že síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku, ale ukončit ji a že velké národy dokážou přežít porážku, ale nedokážou přežít strategii, která nemá konec.

Rusko agresi proti Ukrajině podle Macinky ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní. Šéf české diplomacie ve svém vystoupení oslovil nepřítomného ruského kolegu Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.

Slova uznání zazněla od poradce prezidenta Petra Pavla a bývalého diplomata Petra Koláře. „Projev ministra zahraničních věcí ČR Petra Macinky na Valném shromáždění OSN v NY zaslouží uznání. Myslím to úplně vážně,“ napsal na sociální síti X. „Hodnotím projev. Je vynikající. Teď uvidíme, jak s tím pan ministr naloží,“ dodal v komentářích na svém profilu. Právě Kolářovi přitom Macinka v lednu adresoval SMS, které prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání.

Europoslanec za SPOLU Ondřej Kolář proslov pochválil. „Za tenhle projev nejde Petra Macinku nepochválit,“ napsal na síti X. V komentářích zmínil, že Macinka hraje hru. „Ale chválím obsah. Činy chválit nelze,“ zdůraznil.

Předsedu KDU-ČSL Marka Výborného podle jeho slov projev Macinky v OSN mile překvapil. „Jeho jasné pojmenování a oslovení agresora, konstatování, že žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, být svobodný, oceňuji a jistě bych je bez rozmyšlení podepsal,“ napsal ve vyjádření pro iDNES.cz.

Taktéž on ale apeloval na nutnost činů. „Budu rád, když na slova pana ministra budou navazovat i činy a další aktivity celé vlády,“ dodal s obavami, že ministr snad nebude donucen svými koaličními partnery natáčet potupná videa relativizující vlastní slova či konstatovat, že se nejedná o pozici celé české diplomacie.

Kritičtější názor má na projev předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Jsem rád, že se návštěva pana Macinky v OSN tentokrát obešla bez trapasu a mezinárodní ostudy. Je ale smutné, že jeho řeč není doprovázena reálnými činy na úrovni vlády,“ uvedl pro iDNES.cz.

Podle jeho slov je naopak vidět mezi vládními stranami přetahovaná o přízeň Putinových obdivovatelů. „Příkladem je vládní snaha o vyhnání ukrajinských uprchlic a uprchlíků, bez kterých se ale naše hospodářství v sektorech jako je zdravotnictví, sociální služby nebo stavebnictví zjevně neobejde. Nebo škrty v oblasti obrany, které ohrožují modernizační projekty armády ČR, což je v dnešní době hazard s naší bezpečností,“ dodal.

Nesnášíte Macinku? Přečtete-li si jeho projevy v OSN, můžete změnit názor

Český ministr zahraničí Petr Macinka na zasedání Rady bezpečnosti OSN. (24....

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Glosa

