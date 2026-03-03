Zjevně tím narážel na to, že prezident Pavel Pavel byl před listopadem 1989 členem KSČ.
„Nic jsem nesledoval. Někdo mi to dal, chtěl jsem ukázat ministrovi obrany nějaké dobové články týkající se armády,“ odvětil Macinka na dotaz iDNES.cz, co chtěl vyjádřit tím, že si při Pavlově projevu listoval v Rudém právu.
Ve vydání deníku předlistopadové KSČ z 28. ledna 1989, které měl Macinka při Pavlově projevu v rukou, je článek „O snížení počtu osob, výzbroje a o organizačních změnách v ČSLA“ (Československé lidové armádě – pozn. redakce).
Macinka neodpověděl na otázku iDNES.cz, co říká prezidentovým slovům, že mír si nestačí jen přát a že vydaje na obranu nemají podle Pavla stagnovat, k čemuž se přiklonila vláda ANO, SPD a Motoristů sobě.
Turek měl při Pavlově projevu před sebou položené Haló noviny. Při odchodu nevstal
Čestný předseda Motoristů sobě Turek měl při Pavlově projevu před sebou položené komunistické Haló noviny a při jeho odchodu nevstal.
S prezidentem Pavlem se Macinka dostal do křížku kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat ministrem poslance Filipa Turka. Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho kvůli tomu Macinka vydíral. Zprávy, které dostal, prezident zveřejnil.
Macinka je doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. „Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.